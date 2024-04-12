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Bloomberg: у США нет «плана Б» для помощи Украине

Ведомости

У США нет «плана Б» для помощи Украине, кроме военной помощи в размере $60 млрд, которая по-прежнему остается «застрявшей» в Конгрессе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Администрация Байдена испытывает все большее недовольство как республиканцами в Конгрессе, так и союзниками в Европе из-за задержек в финансировании Украины. По мнению источников издания, европейским лидерам необходимо смириться с задержками и использовать прибыль от заблокированных российских активов для помощи Украине. Европейские страны также должны срочно отреагировать на просьбы Украины предоставить стране больше комплексов Patriot из своих запасов.

28 марта Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, Зеленский также сказал, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов. По его словам, больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия. Президент Украины подчеркнул, что стране срочно нужно оказать помощь. 30 марта Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не сможет передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Те комплексы, которые есть в стране, были развернуты США и Великобританией и нужны самой Польше для обороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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