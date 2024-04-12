Bloomberg: у США нет «плана Б» для помощи Украине
У США нет «плана Б» для помощи Украине, кроме военной помощи в размере $60 млрд, которая по-прежнему остается «застрявшей» в Конгрессе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
Администрация Байдена испытывает все большее недовольство как республиканцами в Конгрессе, так и союзниками в Европе из-за задержек в финансировании Украины. По мнению источников издания, европейским лидерам необходимо смириться с задержками и использовать прибыль от заблокированных российских активов для помощи Украине. Европейские страны также должны срочно отреагировать на просьбы Украины предоставить стране больше комплексов Patriot из своих запасов.
28 марта Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны не готовы к обороне в случае крупного российского наступления. По данным телеканала CBS News, Зеленский также сказал, что у Украины сохраняется большой дефицит боеприпасов. По его словам, больше всего Киеву нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия. Президент Украины подчеркнул, что стране срочно нужно оказать помощь. 30 марта Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не сможет передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Те комплексы, которые есть в стране, были развернуты США и Великобританией и нужны самой Польше для обороны.