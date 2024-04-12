В Кремле не видят готовности Украины к возобновлению переговоров с РФ
Разработанный в 2022 г. в ходе переговоров в Стамбуле договор с Украиной мог бы стать базой для возобновления диалога, но в Кремле не видят готовности Украины к этому процессу. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«У нас в Конституции записаны новые субъекты, чего не было два года тому назад. Поэтому действительно есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться. Но в то же время это [договор, разработанный в Стамбуле в 2022 г.] могло бы быть неким базисом для начала переговоров», – сказал Песков.
При этом он напомнил, что на Украине все еще действует указ президента Владимира Зеленского о невозможности проведения переговоров с Россией до тех пор, пока ее главой является Путин. Поэтому, продолжил Песков, в Кремле не чувствуют готовности Украины к возобновлению диалога.
Накануне Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что выступает за переговоры, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью». Он также назвал паноптикумом ситуацию вокруг конференции по Украине в Швейцарии, куда Россию по его словам не позвали.
После начала Россией боевых действий на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него.
В марте этого года Песков подтвердил, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об условиях стамбульского договора. По данным издания, обсуждалось, что под контролем РФ сохранился бы только Крым, а будущее ДНР и ЛНР было бы решено позже в ходе личных переговоров Путина и Зеленского. В материале не упоминаются Херсонская и Запорожская области, но ранее ряд участвовавших в переговорах лиц сообщали, что Москва соглашалась вывести войска с этих территорий.