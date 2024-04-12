В Кремле не видят готовности Украины к возобновлению переговоров с РФ

В марте этого года Песков подтвердил, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об условиях стамбульского договора. По данным издания, обсуждалось, что под контролем РФ сохранился бы только Крым, а будущее ДНР и ЛНР было бы решено позже в ходе личных переговоров Путина и Зеленского. В материале не упоминаются Херсонская и Запорожская области, но ранее ряд участвовавших в переговорах лиц сообщали, что Москва соглашалась вывести войска с этих территорий.