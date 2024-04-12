Песков: Путин на встрече с Лукашенко подтвердил готовность к диалогу по Украине
Президент РФ Владимир Путин в подтвердил готовность к переговорам по Украине в формате диалога. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, можно ли считать вчерашние слова Путина и президента Белоруссии Лукашенко о возможном возвращении к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной официальным предложением Киеву к возобновлению переговоров один на один, без посредничества Запада. Песков напомнил, что президент и ранее говорил о такой готовности.
«Это было подтверждение нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей», – отметил представитель Кремля.
При этом Песков добавил, что слова Лукашенко пока рано трактовать как предложение выбрать Минск площадкой для таких переговоров.
«Пока нет, пока никаких деталей нет на этот счет. Это все пока преждевременно», – подытожил Песков.
11 апреля Путин на встрече с Лукашенко согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. Лукашенко отметил, что во время переговоров в Стамбуле стороны согласовали «серьезные подвижки», но позже договоренности были сорваны. Он выразил уверенность, что инициативы Москвы по мирному урегулированию «найдут отклик на Украине», и добавил, что готов работать с Путиным в этом направлении.
После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который настоял на том, что Украина должна продолжать противостояние с Россией.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не отказывалась от переговоров. В то же время этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского, подписанный 4 октября 2022 г., об отказе от переговоров с нынешним руководством РФ, отмечали в Кремле. Путин ранее призывал отменить этот декрет.