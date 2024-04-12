Песков: Путин на встрече с Лукашенко подтвердил готовность к диалогу по Украине

11 апреля Путин на встрече с Лукашенко согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. Лукашенко отметил, что во время переговоров в Стамбуле стороны согласовали «серьезные подвижки», но позже договоренности были сорваны. Он выразил уверенность, что инициативы Москвы по мирному урегулированию «найдут отклик на Украине», и добавил, что готов работать с Путиным в этом направлении.