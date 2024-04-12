Лукашенко: Украина получит 10-кратный ответ за удары по НПЗ
Украинцы должны понимать, что они получат мгновенный 10-кратный ответ на атаки беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись его общения с журналистами опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Зачем провоцировать и разжигать этот огонь? Зачем он нужен? И в то же время рассказывают про мирные какие-то переговоры и конференцию в Швейцарии», – рассудил белорусский лидер.
Лукашенко также выразил мнение, что призывы к Белоруссии вступить в конфликт с Украиной идут на пользу НАТО. Белоруссии таким образом, по его словам, придется оборонять 3000 км границы на украинском, прибалтийском и польском направлениях.
«Надо понимать последствия, не забывать, что у нас полстраны находится в радиусе 100 км от Киева. В том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоя», – объяснил президент Белоруссии.
11 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Лукашенко заявил, что Вооруженные силы России вынуждены отвечать на удары Украины по российским энергетическим объектам. В зимний период из гуманитарных соображений от этого воздерживались. Глава российского государства добавил, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.
11 апреля Минобороны России сообщило, что войска нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины в ответ на попытки атаковать российские энергетические объекты. Удары были нанесены при помощи высокоточного оружия. До этого неоднократно сообщалось о прилетах украинских беспилотников по российским НПЗ, в результате которых некоторые установки были повреждены.