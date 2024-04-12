Лукашенко: Украина получит 10-кратный ответ за удары по НПЗ

11 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Лукашенко заявил, что Вооруженные силы России вынуждены отвечать на удары Украины по российским энергетическим объектам. В зимний период из гуманитарных соображений от этого воздерживались. Глава российского государства добавил, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.