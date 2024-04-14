ВС России уничтожили на Украине немецкую установку ЗРК IRIS-T
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в зоне спецоперации на Украине пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства, а также склад боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Российские войска поразили установку ЗРК, склад боеприпасов, а также живую силу и военную технику Украины в 129 районах, говорится в сообщении. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.
За последние сутки, по информации Минобороны, средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник, три управляемые авиабомбы Hammer и JDAM, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Позднее ведомство опубликовало кадры уничтожения ракетного комплекса.
Российские силы продолжали отражать атаки противника на разных направлениях, следует из сводки. В частности, на Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику в разных районах Харьковской и Сумской областей. Противник понес потери, в том числе украинские войска лишились артиллерийской установки М109 Paladin.
Утром 14 апреля Минобороны РФ заявило об уничтожении пяти украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. Затем российские ПВО сбили еще 10 беспилотников над территорией Краснодарского края.