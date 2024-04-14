ВС России уничтожили на Украине немецкую установку ЗРК IRIS-T

Российские силы продолжали отражать атаки противника на разных направлениях, следует из сводки. В частности, на Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику в разных районах Харьковской и Сумской областей. Противник понес потери, в том числе украинские войска лишились артиллерийской установки М109 Paladin.