Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Черным морем
Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
Попытку атаки российские военные пресекли в 06:30. О возможных последствиях удара не сообщается.
В 07:00 силы ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников над территорией Краснодарского края.
Ранее в 05:00 Минобороны сообщило, что морпехи Черноморского флота уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра. «Подразделения ВСУ не оставляют попыток высадки на левый берег Днепра, однако <...> все группы противника уничтожаются на подходе к нашему берегу». – говорится в заявлении оборонного ведомства.
13 апреля в 23:00 средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией Курской области.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.