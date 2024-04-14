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Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Черным морем

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

Попытку атаки российские военные пресекли в 06:30. О возможных последствиях удара не сообщается.

В 07:00 силы ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников над территорией Краснодарского края.

Ранее в 05:00 Минобороны сообщило, что морпехи Черноморского флота уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра. «Подразделения ВСУ не оставляют попыток высадки на левый берег Днепра, однако <...> все группы противника уничтожаются на подходе к нашему берегу». – говорится в заявлении оборонного ведомства. 

13 апреля в 23:00 средства ПВО уничтожили два украинских дрона над территорией Курской области.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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