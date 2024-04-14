Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Черным морем

Ранее в 05:00 Минобороны сообщило, что морпехи Черноморского флота уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра. «Подразделения ВСУ не оставляют попыток высадки на левый берег Днепра, однако <...> все группы противника уничтожаются на подходе к нашему берегу». – говорится в заявлении оборонного ведомства.