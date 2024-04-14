Лавров обсудил с главой МИД Ирана операцию против Израиля
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан рассказал главе российского МИДа Сергею Лаврову о действиях Тегерана против Израиля минувшей ночью, которые стали ответом на авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске. О телефонном разговоре министров сообщила пресс-служба МИД РФ.
В фокусе внимания сторон, как отмечается, была ситуация на Ближнем Востоке.
«Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей ИРИ», – говорится в сообщении.
Стороны также заявили о необходимости прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем. Министры призвали к созданию прочных условий для прямых переговоров в соответствии с резолюциями ООН о двухгосударственном урегулировании палестино-израильского конфликта, добавили в МИДе.
Дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые провокации, как заявили ранее в российском ведомстве, могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке. Недопущение подобных сценариев должно стать предметом особого внимания Совета Безопасности ООН, подчеркивается в заявлении.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия сообщила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС, а также союзные силы.
Глава генштаба ВС Ирана позднее заявил, что операция в отношении Израиля выполнена, а системы ПВО и ПРО «Железный купол» не смогли оказать «существенного противодействия» Ирану. Президент США Джо Байден планирует созвать консультации с лидерами стран-союзников «большой семерки» для выработки дипломатического ответа на атаку Ирана против Израиля.
1 апреля израильская авиация нанесла удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Реза Захеди. Иран тогда пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана.