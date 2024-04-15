В Днепре произошли взрывы
В Днепре (бывший Днепропетровск) раздались звуки взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Отмечается, что в городе и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Позже глава областной военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что удару подвергся инфраструктурный объект в Днепровском районе.
Тревога также действовала в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, писало «РИА Новости». По состоянию на 07:40 мск воздушная тревога в этих областях отменена, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
С 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, сообщали в Минобороны. Целями ударов также были базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все назначенные объекты были поражены, отметили в ведомстве.