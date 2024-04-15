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В Днепре произошли взрывы

Ведомости

В Днепре (бывший Днепропетровск) раздались звуки взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». 

Отмечается, что в городе и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Позже глава областной военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале сообщил, что удару подвергся инфраструктурный объект в Днепровском районе. 

Тревога также действовала в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины, писало «РИА Новости». По состоянию на 07:40 мск воздушная тревога в этих областях отменена, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

С 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, сообщали в Минобороны. Целями ударов также были базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все назначенные объекты были поражены, отметили в ведомстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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