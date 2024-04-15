В Днепре произошли взрывы

С 6 по 12 апреля российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, сообщали в Минобороны. Целями ударов также были базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все назначенные объекты были поражены, отметили в ведомстве.