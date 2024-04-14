Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанциях в Одесской области

«Дополнительный спрос на бензин в некоторых регионах (Харьков, Одесса) уже есть. Владельцы сетей заправочных станций подтверждают, что с этими обстрелами по энергетике реализация у них выросла. Если отключения электричества будут глобальными и пойдут по всем регионам, конечно, что этот спрос будет гораздо больше», – сказал он, добавив, что спрос не приведет к удорожанию топлива, так как его дефицита сейчас на Украине не наблюдается.