Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанциях в Одесской области
На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования, пожар уже ликвидирован, сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины.
В результате пожара без электроэнергии остались потребители в четырех населенных пунктах региона. В ведомстве позднее уточнили, что света из-за «технологических нарушений» нет у 7000 абонентов.
Минэнерго Украины также сообщило об обстрелах энергетической инфраструктуры в Харьковской области, было повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены воздушные линии в Черниговской области, частично обесточен населенный пункт, говорится в сообщении.
В ряде регионов Украины из-за обстрелов объектов энергетики растет спрос на бензин, сообщил 13 апреля изданию «Главком» директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.
«Дополнительный спрос на бензин в некоторых регионах (Харьков, Одесса) уже есть. Владельцы сетей заправочных станций подтверждают, что с этими обстрелами по энергетике реализация у них выросла. Если отключения электричества будут глобальными и пойдут по всем регионам, конечно, что этот спрос будет гораздо больше», – сказал он, добавив, что спрос не приведет к удорожанию топлива, так как его дефицита сейчас на Украине не наблюдается.
Ночью 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. Минобороны РФ сообщило, что удары стали ответом на попытки атаковать российские объекты. «Укрэнерго» сообщило о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. По данным энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС). Их местоположение не уточняется. Компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.