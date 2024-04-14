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Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанциях в Одесской области

Ведомости

На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования, пожар уже ликвидирован, сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины. 

В результате пожара без электроэнергии остались потребители в четырех населенных пунктах региона. В ведомстве позднее уточнили, что света из-за «технологических нарушений» нет у 7000 абонентов. 

Минэнерго Украины также сообщило об обстрелах энергетической инфраструктуры в Харьковской области, было повреждено оборудование на высоковольтной воздушной линии в Днепропетровской области. В результате обстрела повреждены воздушные линии в Черниговской области, частично обесточен населенный пункт, говорится в сообщении.

В ряде регионов Украины из-за обстрелов объектов энергетики растет спрос на бензин, сообщил 13 апреля изданию «Главком» директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

«Дополнительный спрос на бензин в некоторых регионах (Харьков, Одесса) уже есть. Владельцы сетей заправочных станций подтверждают, что с этими обстрелами по энергетике реализация у них выросла. Если отключения электричества будут глобальными и пойдут по всем регионам, конечно, что этот спрос будет гораздо больше», – сказал он, добавив, что спрос не приведет к удорожанию топлива, так как его дефицита сейчас на Украине не наблюдается.

Ночью 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. Минобороны РФ сообщило, что удары стали ответом на попытки атаковать российские объекты. «Укрэнерго» сообщило о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. По данным энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС). Их местоположение не уточняется. Компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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