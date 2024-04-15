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Посольство увидело тенденцию в отмене гастролей балетной труппы из РФ в Сеуле

Ведомости

Посольство РФ в Южной Корее на фоне отмены гала-концертов артистов российского балета в Сеуле видит тенденцию в подходах властей страны к сотрудничеству с Россией в области культуры. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.

«Разделяем чувство глубочайшего разочарования с многочисленными корейскими поклонниками и проживающими в Корее соотечественниками, с нетерпением ожидавшими этой встречи с мастерами высочайшего мирового уровня», – сказано в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что будут вынуждены учитывать возникшую тенденцию с отменой выступлений российских артистов в Корее.

Выступление труппы Большого театра должно было состояться в Сеуле 16-18 апреля в рамках коммерческого проекта компании Ballet & Model. 12 апреля Yonhap News сообщило, что мероприятие находится под угрозой срыва из-за проблем с договором аренды сцены, продажа билетов была прекращена. Причиной возникшей ситуации, по данным издания, стало изменение названия и программы концерта.

В начале апреля The Korea Times писала, что компания во избежание потенциальной негативной реакции изменила название мероприятия с Bolshoi Ballet Gala Concert («Гала-концерт Большого театра») на Super Ballet Concert of Ballet & Model («Суперконцерт балета Ballet & Model»).

В марте стало известно об отмене балета Modanse, посвященного жизни французского модельера Коко Шанель, с участием прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Выступление должно было состояться в Южной Корее с 17 по 21 апреля.

По данным The Korea Times, участие Захаровой в постановке «вызывало споры» с начала 2024 г. 11 марта посольство Украины в Южной Корее выразило недовольство планами показать балет в Сеуле. Дипмиссия также заявила, что Россия якобы использует культурные мероприятия как «культурное оружие», и призвала отказаться от сотрудничества с Москвой в этой сфере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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