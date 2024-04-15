Посольство увидело тенденцию в отмене гастролей балетной труппы из РФ в Сеуле
Посольство РФ в Южной Корее на фоне отмены гала-концертов артистов российского балета в Сеуле видит тенденцию в подходах властей страны к сотрудничеству с Россией в области культуры. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.
«Разделяем чувство глубочайшего разочарования с многочисленными корейскими поклонниками и проживающими в Корее соотечественниками, с нетерпением ожидавшими этой встречи с мастерами высочайшего мирового уровня», – сказано в сообщении.
В дипмиссии подчеркнули, что будут вынуждены учитывать возникшую тенденцию с отменой выступлений российских артистов в Корее.
Выступление труппы Большого театра должно было состояться в Сеуле 16-18 апреля в рамках коммерческого проекта компании Ballet & Model. 12 апреля Yonhap News сообщило, что мероприятие находится под угрозой срыва из-за проблем с договором аренды сцены, продажа билетов была прекращена. Причиной возникшей ситуации, по данным издания, стало изменение названия и программы концерта.
В начале апреля The Korea Times писала, что компания во избежание потенциальной негативной реакции изменила название мероприятия с Bolshoi Ballet Gala Concert («Гала-концерт Большого театра») на Super Ballet Concert of Ballet & Model («Суперконцерт балета Ballet & Model»).
В марте стало известно об отмене балета Modanse, посвященного жизни французского модельера Коко Шанель, с участием прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Выступление должно было состояться в Южной Корее с 17 по 21 апреля.
По данным The Korea Times, участие Захаровой в постановке «вызывало споры» с начала 2024 г. 11 марта посольство Украины в Южной Корее выразило недовольство планами показать балет в Сеуле. Дипмиссия также заявила, что Россия якобы использует культурные мероприятия как «культурное оружие», и призвала отказаться от сотрудничества с Москвой в этой сфере.