Посольство увидело тенденцию в отмене гастролей балетной труппы из РФ в Сеуле

По данным The Korea Times, участие Захаровой в постановке «вызывало споры» с начала 2024 г. 11 марта посольство Украины в Южной Корее выразило недовольство планами показать балет в Сеуле. Дипмиссия также заявила, что Россия якобы использует культурные мероприятия как «культурное оружие», и призвала отказаться от сотрудничества с Москвой в этой сфере.