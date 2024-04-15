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Таджикистан с 20 апреля введет визовый режим для граждан Турции

Ведомости

Таджикистан с 20 апреля вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции. Об этом сообщает государственное информагентство «Ховар» со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана.

Получить визу для посещения республики граждане Турции смогут в посольствах и консульствах Таджикистана за рубежом.

Эта мера стала ответом на решение турецких властей об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана 6 апреля. Ранее они могли въезжать в республику без визы и оставаться там до одного месяца по обычному загранпаспорту и до 90 дней – по служебному и дипломатическому. С 20 апреля Турция введет визовый режим в отношении граждан Таджикистана.

Причина принятия такого решения не уточнялась. Однако безвизовый режим был отменен Турцией вскоре после того, как стало известно, что к теракту в подмосковном «Крокус сити холле» могут быть причастны четыре гражданина Таджикистана. Позже силовики задержали еще шестерых фигурантов, которые имеют паспорта этой республики. Сейчас они находятся под арестом по решению суда, а также внесены Росфинмониторингом в реестр террористов. Турецкие СМИ также писали, что двое арестованных из числа исполнителей преступления совершали поездки в Турцию.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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