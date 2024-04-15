Таджикистан с 20 апреля введет визовый режим для граждан Турции
Таджикистан с 20 апреля вводит визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции. Об этом сообщает государственное информагентство «Ховар» со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана.
Получить визу для посещения республики граждане Турции смогут в посольствах и консульствах Таджикистана за рубежом.
Эта мера стала ответом на решение турецких властей об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана 6 апреля. Ранее они могли въезжать в республику без визы и оставаться там до одного месяца по обычному загранпаспорту и до 90 дней – по служебному и дипломатическому. С 20 апреля Турция введет визовый режим в отношении граждан Таджикистана.
Причина принятия такого решения не уточнялась. Однако безвизовый режим был отменен Турцией вскоре после того, как стало известно, что к теракту в подмосковном «Крокус сити холле» могут быть причастны четыре гражданина Таджикистана. Позже силовики задержали еще шестерых фигурантов, которые имеют паспорта этой республики. Сейчас они находятся под арестом по решению суда, а также внесены Росфинмониторингом в реестр террористов. Турецкие СМИ также писали, что двое арестованных из числа исполнителей преступления совершали поездки в Турцию.
Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.