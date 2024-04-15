Таджикистан с 20 апреля введет визовый режим для граждан Турции

Причина принятия такого решения не уточнялась. Однако безвизовый режим был отменен Турцией вскоре после того, как стало известно, что к теракту в подмосковном «Крокус сити холле» могут быть причастны четыре гражданина Таджикистана. Позже силовики задержали еще шестерых фигурантов, которые имеют паспорта этой республики. Сейчас они находятся под арестом по решению суда, а также внесены Росфинмониторингом в реестр террористов. Турецкие СМИ также писали, что двое арестованных из числа исполнителей преступления совершали поездки в Турцию.