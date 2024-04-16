Россия сменила чрезвычайного и полномочного посла в Румынии
Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Румынии назначен Владимир Липаев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Липаев займет место Валерия Кузьмина. Еще одним указом Путин освободил Кузьмина от выполняемых обязанностей.
Владимир Липаев родился в 1959 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений. Владеет немецким, английским и французским языками.
В системе МИД РФ работает с 1981 г. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 1997-2001 гг. – советник посольства России в Норвегии. С 2004 по 2007 г. – заместитель директора департамента кадров. В 2007-2011 гг. – генеральный консул России во Франкфурте-на-Майне, в 2011-2021 гг. – заместитель директора департамента кадров МИД РФ. С 14 декабря 2021 г. по 31 марта 2023 г. – чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии.
23 января 2023 г. Россия понизила дипломатический уровень Эстонии и объявила о высылке посла Маргуса Лайдре. Российский МИД указал на тотальную русофобию со стороны Таллина, а также враждебность по отношению к РФ. В ответ на решение МИД России Эстония заявил, что посол России в республике Липаев также должен покинуть Таллин.