Россия сменила чрезвычайного и полномочного посла в Румынии

В системе МИД РФ работает с 1981 г. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 1997-2001 гг. – советник посольства России в Норвегии. С 2004 по 2007 г. – заместитель директора департамента кадров. В 2007-2011 гг. – генеральный консул России во Франкфурте-на-Майне, в 2011-2021 гг. – заместитель директора департамента кадров МИД РФ. С 14 декабря 2021 г. по 31 марта 2023 г. – чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии.