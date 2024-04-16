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Россия сменила чрезвычайного и полномочного посла в Румынии

Ведомости

Новым чрезвычайным и полномочным послом России в Румынии назначен Владимир Липаев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Липаев займет место Валерия Кузьмина. Еще одним указом Путин освободил Кузьмина от выполняемых обязанностей.

Владимир Липаев родился в 1959 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений. Владеет немецким, английским и французским языками.

В системе МИД РФ работает с 1981 г. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 1997-2001 гг. – советник посольства России в Норвегии. С 2004 по 2007 г. – заместитель директора департамента кадров. В 2007-2011 гг. – генеральный консул России во Франкфурте-на-Майне, в 2011-2021 гг. – заместитель директора департамента кадров МИД РФ. С 14 декабря 2021 г. по 31 марта 2023 г. – чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии.

23 января 2023 г. Россия понизила дипломатический уровень Эстонии и объявила о высылке посла Маргуса Лайдре. Российский МИД указал на тотальную русофобию со стороны Таллина, а также враждебность по отношению к РФ. В ответ на решение МИД России Эстония заявил, что посол России в республике Липаев также должен покинуть Таллин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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