Песков счел подход КНР к ситуации на Украине сбалансированным и конструктивным
Подход Китая к украинскому конфликту хорошо известен России, Пекин придерживается сбалансированной и конструктивной позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность. Спецпредставитель председателя [КНР] как раз по этому вопросу активно осуществляет поездки. Неоднократно он заезжал и к нам, доводя точку зрения Пекина до нас. Поэтому здесь мы, скорее, приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина», – сказал он.
При этом Песков подчеркнул, что в данный момент Москва не видит изменений в позиции Киева о полном отказе от переговоров с Москвой.
В ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем 16 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает за проведение равноправной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине, которая будет признана как Москвой, так и Киевом.
В июне мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии. Россия на него не приглашена. Ранее посол Китая в Швейцарии Ван Шитин говорил, что страна рассматривает возможное участие в конференции. В то же время Politico писало, что Китай может бойкотировать подобные встречи без участия России.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказывались от переговоров с Киевом. Этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с действующим руководством РФ. 11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко вновь заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».