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Шойгу поручил запустить в производство медроботов для ВС России

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил доработать, оптимизировать и поставить в серийное производство предназначенный для использования в зоне спецоперации перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс. Глава ведомства ознакомился с ним в конгрессно-выставочном центре «Патриот», сообщило Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что комплекс должен отправиться в зону спецоперации в ближайшие дни, чтобы можно было опробовать его в деле.

«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненных с переднего края», – потребовал министр.

18 предприятий промышленности представили Шойгу более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, созданные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, а также линейку роботизированных многофункциональных платформ, которые могут быть оборудованы как на колесном, так и на гусеничном шасси.

30 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Алтайском крае. На предприятии по производству компонентов для снаряжения боеприпасов приступили к строительству нового комплекса объектов производства и хранения продукции, Шойгу поставил задачу ускорить этот процесс. Глава ведомства заявил о начале работы по техническому перевооружению линий производства «практически по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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