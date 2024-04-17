Шойгу поручил запустить в производство медроботов для ВС России

18 предприятий промышленности представили Шойгу более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, созданные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, а также линейку роботизированных многофункциональных платформ, которые могут быть оборудованы как на колесном, так и на гусеничном шасси.