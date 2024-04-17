Шойгу поручил запустить в производство медроботов для ВС России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил доработать, оптимизировать и поставить в серийное производство предназначенный для использования в зоне спецоперации перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс. Глава ведомства ознакомился с ним в конгрессно-выставочном центре «Патриот», сообщило Минобороны.
Шойгу подчеркнул, что комплекс должен отправиться в зону спецоперации в ближайшие дни, чтобы можно было опробовать его в деле.
«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже жизни человеческой. Нам надо сегодня обеспечить эвакуацию раненных с переднего края», – потребовал министр.
18 предприятий промышленности представили Шойгу более 30 перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, созданные для подвоза материальных средств, эвакуации и применения в качестве платформы для монтажа различного рабочего оборудования и вооружения, а также линейку роботизированных многофункциональных платформ, которые могут быть оборудованы как на колесном, так и на гусеничном шасси.
30 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Алтайском крае. На предприятии по производству компонентов для снаряжения боеприпасов приступили к строительству нового комплекса объектов производства и хранения продукции, Шойгу поставил задачу ускорить этот процесс. Глава ведомства заявил о начале работы по техническому перевооружению линий производства «практически по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов».