СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что совместная работа с украинским офисом генерального прокурора и правоохранительными органами Польши позволила задержать польского гражданина, который планировал совершить покушение на президента страны Владимира Зеленского.
«Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу», – говорится в сообщении.
Утверждается, что задержанный гражданин якобы связан с Россией. По версии следствия, он планировал сбор информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, что должно было помочь в совершении нападения.
Польская прокуратура взяла подозреваемого под стражу, ему предъявлены обвинения по п. 3 ст. 130 УК Польши (сбор или хранение сведений, передача которых может нанести ущерб республике). Следственные действия продолжаются.
15 июля 2023 г. ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» журналистов. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб. У готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.
15 июля 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение СБУ организовать покушение на российских журналистов является очередной попыткой террористического нападения.