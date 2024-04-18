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СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что совместная работа с украинским офисом генерального прокурора и правоохранительными органами Польши позволила задержать польского гражданина, который планировал совершить покушение на президента страны Владимира Зеленского.

«Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу», – говорится в сообщении.

Утверждается, что задержанный гражданин якобы связан с Россией. По версии следствия, он планировал сбор информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, что должно было помочь в совершении нападения.

Польская прокуратура взяла подозреваемого под стражу, ему предъявлены обвинения по п. 3 ст. 130 УК Польши (сбор или хранение сведений, передача которых может нанести ущерб республике). Следственные действия продолжаются.

15 июля 2023 г. ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» журналистов. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб. У готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.

15 июля 2023 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что намерение СБУ организовать покушение на российских журналистов является очередной попыткой террористического нападения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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