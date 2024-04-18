СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского

15 июля 2023 г. ФСБ сообщила, что предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян. По данным службы, Киев также планировал убийство Ксении Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», они провели разведку «по адресам работы и проживания» журналистов. За каждое убийство задержанные, по их словам, должны были получить по 1,5 млн руб. У готовивших покушение изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны, а также флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.