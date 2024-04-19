В Иране заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану

Ирано-израильский конфликт обострился 1 апреля, после того как Израиль атаковал иранское консульство в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. В ответ в ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля около 300 снарядов. Израильские военные утверждали, что перехватили 99% из них.