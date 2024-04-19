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В Иране заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану

Ведомости

Иран ясно дал понять, что не будет реагировать на удар Израиля по провинции Исфахан. Об этом пишет EFE со ссылкой на главнокомандующего армией Ирана генерал-майора Абдолрахима Мусави.

«Благодаря нашей бдительности были произведены выстрелы по летающим объектам», – отметил военный.

19 апреля ABC News и CNN со ссылкой на источники сообщили, что Израиль нанес удары по территории иранской провинции Исфахан, где находятся ядерные объекты. При этом СМИ утверждали, что ядерные объекты не являются целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.

Иранские власти отрицают информацию о ракетной атаке, отмечая, что средства ПВО сбили несколько беспилотников. Fars писало, что звуки взрывов были слышны в городе Кахджаваристан, недалеко от которого расположены аэропорт Исфахана и 8-я база «Шекари» ВВС армии Ирана. По данным Tasnim, ПВО также сработала в Тебризе.

Ирано-израильский конфликт обострился 1 апреля, после того как Израиль атаковал иранское консульство в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. В ответ в ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля около 300 снарядов. Израильские военные утверждали, что перехватили 99% из них.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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