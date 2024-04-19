В Иране заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану
Иран ясно дал понять, что не будет реагировать на удар Израиля по провинции Исфахан. Об этом пишет EFE со ссылкой на главнокомандующего армией Ирана генерал-майора Абдолрахима Мусави.
«Благодаря нашей бдительности были произведены выстрелы по летающим объектам», – отметил военный.
19 апреля ABC News и CNN со ссылкой на источники сообщили, что Израиль нанес удары по территории иранской провинции Исфахан, где находятся ядерные объекты. При этом СМИ утверждали, что ядерные объекты не являются целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.
Иранские власти отрицают информацию о ракетной атаке, отмечая, что средства ПВО сбили несколько беспилотников. Fars писало, что звуки взрывов были слышны в городе Кахджаваристан, недалеко от которого расположены аэропорт Исфахана и 8-я база «Шекари» ВВС армии Ирана. По данным Tasnim, ПВО также сработала в Тебризе.
Ирано-израильский конфликт обострился 1 апреля, после того как Израиль атаковал иранское консульство в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди. В ответ в ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля около 300 снарядов. Израильские военные утверждали, что перехватили 99% из них.