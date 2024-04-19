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Песков: Россия выступает за сдержанность сторон в ирано-израильском конфликте

Ведомости

Комментировать информацию об атаке Израиля на Иран преждевременно, поскольку власти еврейского государства официально еще не сделали никаких заявлений по этой теме, но Россия в любом случае выступает за сдержанность сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока, собственно, не было никаких официальных заявлений со стороны Израиля. Поэтому мы пока эту информацию изучаем. Пока считаем преждевременно давать какие-то комментарии, не понимая деталей. Но в любом случае, что бы ни было, мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон и за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в столь непростом регионе», – сказал Песков.

Ирано-израильский конфликт начал обостряться после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.

19 апреля ABC News и CNN со ссылкой на источники сообщили, что Израиль нанес ответные удары по территории иранской провинции Исфахан, где находятся ядерные объекты. При этом СМИ утверждали, что ядерные объекты не являются целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.

Как пишет EFE со ссылкой на главнокомандующего армией Ирана генерал-майора Абдолрахима Мусави, Иран ясно дал понять, что не будет реагировать на этот удар Израиля. При этом иранские власти отрицают информацию о ракетной атаке, отмечая, что средства ПВО сбили несколько беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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