Песков: Россия выступает за сдержанность сторон в ирано-израильском конфликте

«Пока, собственно, не было никаких официальных заявлений со стороны Израиля. Поэтому мы пока эту информацию изучаем. Пока считаем преждевременно давать какие-то комментарии, не понимая деталей. Но в любом случае, что бы ни было, мы по-прежнему выступаем за сдержанность сторон и за отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности в столь непростом регионе», – сказал Песков.