В Кремле рассказали об ограничениях для чиновников на заграничные поездки

27 марта Министерство иностранных дел РФ посоветовало взвешивать риски при планировании поездок за рубеж, так как в ряде стран россияне рискуют подвергнуться задержанию или экстрадиции по запросу западных спецслужб. По данным ведомства, американская сторона имеет соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами. В число партнеров США входят популярные у российских туристов Таиланд, Египет, Турция, Израиль, а также ряд других стран.