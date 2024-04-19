В Кремле рассказали об ограничениях для чиновников на заграничные поездки
Во всех государственных организациях и ведомствах свой порядок согласования выезда сотрудников за границу, условия разнятся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выездов за границу. Есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются. Есть разные организации и ведомства, где действует обязательный уведомительный порядок, порядок отдельных согласований. Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы, что называется», – сказал Песков.
18 апреля Reuters со ссылкой на девять источников сообщило, что Россия ограничивает поездки за границу для некоторых чиновников якобы из-за опасений, что другие страны могут попытаться получить доступ к государственной тайне.
11 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому право выезда за границу для высокопоставленных чиновников будет давать Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Согласно указу президента, комиссия будет принимать решения о допуске к государственной тайне и давать разрешение на выезд из страны для ряда высокопоставленных должностных лиц. Исключения составляют чиновники Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ.
В феврале губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение, запрещающее главам муниципалитетов выезжать за пределы России. Мера коснулась имеющих доступ к государственной тайне чиновников. Кроме того, председатель законодательного собрания Омской области Александр Артемов 22 февраля подписал постановление, в соответствии с которым депутаты, которые имеют доступ к секретным сведениям, ограничиваются в праве выезда заграницу.
27 марта Министерство иностранных дел РФ посоветовало взвешивать риски при планировании поездок за рубеж, так как в ряде стран россияне рискуют подвергнуться задержанию или экстрадиции по запросу западных спецслужб. По данным ведомства, американская сторона имеет соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами. В число партнеров США входят популярные у российских туристов Таиланд, Египет, Турция, Израиль, а также ряд других стран.