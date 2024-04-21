Володин: США решением о помощи Украине окончательно похоронили ее экономику
США решением о выделении новой военной помощи Украине похоронили экономику страны, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего», – подчеркнул Володин.
Председатель Госдумы заметил, что президент США Джо Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Ситуацию на поле боя это не изменит, Киев потерпит поражение, заключил Володин.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. За принятие этой инициативы проголосовали 311 членов конгресса.
Законопроект был ранее представлен спикером нижней палаты республиканцем Майком Джонсоном. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи.
Оказание помощи Украине со стороны США обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ожидаемым, оно приведет к большим потерям «украинцев по вине киевского режима».