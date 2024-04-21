Маск после решения США заявил, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет
Стратегия выхода из украинского конфликта отсутствует, заявил в соцсети X американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск в связи с одобрением палатой представителей конгресса США законопроекта об оказании военной помощи Украине.
Маск назвал украинский конфликт бесконечным.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. За принятие этой инициативы проголосовали 311 членов конгресса.
Законопроект был ранее представлен спикером нижней палаты республиканцем Майком Джонсоном. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи.
Оказание помощи Украине со стороны США обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ожидаемым, оно приведет к большим потерям «украинцев по вине киевского режима».