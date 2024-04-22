Песков обещал позже прокомментировать сообщения о письме Амхерд в адрес Путина
Сведения о получении президентом России Владимиром Путиным письма от его коллеги из Швейцарии Виолы Амхерд необходимо проверить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Давайте мы проверим просто эту информацию и завтра вам сообщим», – ответил Песков на вопрос журналистов о том, получил ли Путин письмо и направил ли он ответ Амхерд.
21 апреля издание Blick со ссылкой на представителя министерства обороны республики Лоренца Фришкнехта сообщило, что президент Швейцарии направила главе российского государства письмо после его переизбрания. В нем она выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холле» и посочувствовала пострадавшим от паводков в российских регионах. Письмо было направлено в качестве «призыва к диалогу в трудные времена». Отмечается, что обращение не было поздравительным и не затрагивало тему переизбрания Путина на пост президента России.
11 апреля Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что Россию не приглашали на саммит в Швейцарии, где планируется обсуждение ситуации на Украине. В связи с этим обстоятельством он назвал «паноптикумом» обвинения в адрес нашей страны в ее якобы неготовности к переговорам. Президент подчеркнул, что выступает за диалог, но только не в формате «навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».
Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии с 20 по 24 июня. Ранее 8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что в нем примут участие от 80 до 100 стран. Украина намерена использовать конференцию для продвижения «формулы мира» ее президента Владимира Зеленского, содержащей неприемлемые для России пункты, такие как вывод войск за границы Украины 1991 г.