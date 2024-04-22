Песков обещал позже прокомментировать сообщения о письме Амхерд в адрес Путина

11 апреля Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что Россию не приглашали на саммит в Швейцарии, где планируется обсуждение ситуации на Украине. В связи с этим обстоятельством он назвал «паноптикумом» обвинения в адрес нашей страны в ее якобы неготовности к переговорам. Президент подчеркнул, что выступает за диалог, но только не в формате «навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».