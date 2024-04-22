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Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у страны нет ЗРК Patriot, которые запрашивает Украина. Об этом пишет «РИА Новости».

«Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности», – сказал он.

Как сообщает ТАСС, Туск не исключил помощь Киеву для усиления противовоздушной обороны, однако не упомянул, какое именно оружие власти собираются передать Украине.

«Cуществуют другие виды вооружений [помимо ЗРК Patriot], которые помогают Украине защищать небо, и по этому треку Польша продолжит активную работу», – сообщил премьер-министр (цитата по ТАСС).

Ранее Туск уже говорил, что Польша не имеет достаточного количества Patriot, чтобы ими поделиться. Он напомнил, что Германия при передаче систем ПВО призвала страны, которые обладают возможностями для предоставления Patriot Украине, присоединиться к этой инициативе. Он добавил, что власти Нидерландов готовы профинансировать закупку одной такой системы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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