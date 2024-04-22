Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у страны нет ЗРК Patriot, которые запрашивает Украина. Об этом пишет «РИА Новости».
«Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности», – сказал он.
Как сообщает ТАСС, Туск не исключил помощь Киеву для усиления противовоздушной обороны, однако не упомянул, какое именно оружие власти собираются передать Украине.
«Cуществуют другие виды вооружений [помимо ЗРК Patriot], которые помогают Украине защищать небо, и по этому треку Польша продолжит активную работу», – сообщил премьер-министр (цитата по ТАСС).
Ранее Туск уже говорил, что Польша не имеет достаточного количества Patriot, чтобы ими поделиться. Он напомнил, что Германия при передаче систем ПВО призвала страны, которые обладают возможностями для предоставления Patriot Украине, присоединиться к этой инициативе. Он добавил, что власти Нидерландов готовы профинансировать закупку одной такой системы.