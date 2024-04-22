Польша заявила об отсутствии ЗРК для передачи Украине

Ранее Туск уже говорил, что Польша не имеет достаточного количества Patriot, чтобы ими поделиться. Он напомнил, что Германия при передаче систем ПВО призвала страны, которые обладают возможностями для предоставления Patriot Украине, присоединиться к этой инициативе. Он добавил, что власти Нидерландов готовы профинансировать закупку одной такой системы.