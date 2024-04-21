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Премьер Канады и президент Польши договорились поддерживать Украину

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили дальнейшую поддержку Украины, сообщается на сайте правительства Канады.

Стороны выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «формуле мира». Трюдо и Дуда обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, и подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне. Саммит пройдет с 9 по 11 июля и будет посвящен 75-летию альянса.

«Премьер-министр и президент договорились поддерживать регулярные контакты по этим и другим общим приоритетам», – говорится в сообщении.

5 апреля The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Украину не станут приглашать в НАТО на саммите по случаю 75-летия альянса, несмотря на продвижение российских войск и угрозу территориальных потерь для Киева.

NYT отмечает, что альянс опасается быть втянутым в «крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 г.». По данным собеседников газеты, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия, они хотят, чтобы вопрос об этом был снят с повестки саммита в июле. Западные страны намерены дать понять Киеву, какие условия необходимо выполнить для начала переговоров о присоединении.

Газета указывает на ситуацию в зоне боевых действий и развивающееся наступление Вооруженных сил РФ, отмечая, что перспектива поражения Украины становится «все более реальной».

30 марта Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.

Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. При этом еще в сентябре 2022 г. Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре 2023 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что «будущее Украины – в НАТО». По его словам, страна близка к альянсу как никогда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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