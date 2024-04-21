Премьер Канады и президент Польши договорились поддерживать Украину

Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. При этом еще в сентябре 2022 г. Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре 2023 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что «будущее Украины – в НАТО». По его словам, страна близка к альянсу как никогда.