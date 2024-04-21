Премьер Канады и президент Польши договорились поддерживать Украину
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда в ходе личной встречи обсудили дальнейшую поддержку Украины, сообщается на сайте правительства Канады.
Стороны выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «формуле мира». Трюдо и Дуда обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, и подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне. Саммит пройдет с 9 по 11 июля и будет посвящен 75-летию альянса.
«Премьер-министр и президент договорились поддерживать регулярные контакты по этим и другим общим приоритетам», – говорится в сообщении.
5 апреля The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Украину не станут приглашать в НАТО на саммите по случаю 75-летия альянса, несмотря на продвижение российских войск и угрозу территориальных потерь для Киева.
NYT отмечает, что альянс опасается быть втянутым в «крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 г.». По данным собеседников газеты, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия, они хотят, чтобы вопрос об этом был снят с повестки саммита в июле. Западные страны намерены дать понять Киеву, какие условия необходимо выполнить для начала переговоров о присоединении.
Газета указывает на ситуацию в зоне боевых действий и развивающееся наступление Вооруженных сил РФ, отмечая, что перспектива поражения Украины становится «все более реальной».
30 марта Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны США приведет к постепенному отступлению ВСУ.
Ранее Москва неоднократно называла неприемлемым для себя вступление Украины в НАТО из-за угрозы безопасности России. При этом еще в сентябре 2022 г. Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре 2023 г. генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что «будущее Украины – в НАТО». По его словам, страна близка к альянсу как никогда.