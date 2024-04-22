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Алиев назвал Россию основополагающей страной в плане безопасности на Кавказе

Ведомости

В Баку удовлетворены тем, как с участием России решаются вопросы региональной безопасности. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Алиева, Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в «более широкой географии».

«От действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое. И мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов», – подчеркнул азербайджанский лидер.

Ранее лидеры России и Азербайджана приняли решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики (НКР). О начале процесса вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента стало известно поздним вечером 16 апреля, когда Vesti.az сообщили, что первый состав и военная техника миротворцев покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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