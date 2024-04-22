Алиев назвал Россию основополагающей страной в плане безопасности на Кавказе
В Баку удовлетворены тем, как с участием России решаются вопросы региональной безопасности. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Алиева, Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в «более широкой географии».
«От действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое. И мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов», – подчеркнул азербайджанский лидер.
Ранее лидеры России и Азербайджана приняли решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики (НКР). О начале процесса вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента стало известно поздним вечером 16 апреля, когда Vesti.az сообщили, что первый состав и военная техника миротворцев покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. 17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха.