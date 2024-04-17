Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха
Российских миротворцев начали выводить из Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Да, это действительно так», – подтвердил Песков.
Поздним вечером 16 апреля Vesti.az сообщили о начале процесса вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе. Первый состав и военная техника миротворцев, как утверждалось, покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе.
9 ноября 2020 г. Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, российские миротворцы разместились вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Срок их пребывания в регионе – пять лет с момента подписания соглашения с последующим продлением на тот же период, если ни одна из сторон не откажется от этого положения.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.