Минобороны сообщило о завершении ротации личного состава миротворцев в Карабахе

В конце октября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам министерской встречи в формате «3+3» по Южному Кавказу заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном практически урегулирован, но сторонам еще предстоят «практические» шаги по нормализации отношений. Лавров пояснил, что теперь Баку и Еревану необходимо предпринять шаги по подготовке мирного договора, делимитации границ и налаживанию транспортных экономических связей.