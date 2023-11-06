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Минобороны сообщило о завершении ротации личного состава миротворцев в Карабахе

Ведомости

Ротация личного состава миротворческого контингента в Нагорном Карабахе завершена, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Миротворцы продолжают выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджана, добавили в представительстве. Также поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку по соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. 

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Это решение имеет больше политическое, чем военное значение

Минобороны сообщило 5 октября, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Под контролем военных РФ проходит подсчет вооружений, техники, оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. 

19 сентября Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.

В конце октября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам министерской встречи в формате «3+3» по Южному Кавказу заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном практически урегулирован, но сторонам еще предстоят «практические» шаги по нормализации отношений. Лавров пояснил, что теперь Баку и Еревану необходимо предпринять шаги по подготовке мирного договора, делимитации границ и налаживанию транспортных экономических связей. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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