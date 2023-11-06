Минобороны сообщило о завершении ротации личного состава миротворцев в Карабахе
Ротация личного состава миротворческого контингента в Нагорном Карабахе завершена, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Миротворцы продолжают выполнение задач на территории Карабахского экономического района Азербайджана, добавили в представительстве. Также поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку по соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.
Минобороны сообщило 5 октября, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Под контролем военных РФ проходит подсчет вооружений, техники, оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха.
19 сентября Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня.
28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и расформировании всех государственных структур.
В конце октября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам министерской встречи в формате «3+3» по Южному Кавказу заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном практически урегулирован, но сторонам еще предстоят «практические» шаги по нормализации отношений. Лавров пояснил, что теперь Баку и Еревану необходимо предпринять шаги по подготовке мирного договора, делимитации границ и налаживанию транспортных экономических связей.