Франция поставит Армении системы ПВО

Армения уже получала французские вооружения – еще до войны 2020 г. Греция поставила армянской армии французские противотанковые комплексы Milan, напоминает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Уже после начала военной спецоперации, когда возможности России по поставке ряда вооружений снизились, Армения закупила буксируемые гаубицы индийского производства, продолжает он. Скорее всего, с учетом высокой стоимости французских вооружений речь идет о закупках наиболее дешевых систем вроде переносных зенитных ракетных комплексов Mistral или решений на их базе. Наиболее вероятно, что и они закупаются в счет кредита французских банков, считает Пухов. Руководство Армении, дрейфуя от России, рассчитывает путем закупок оружия сблизиться с Парижем, полагая, что он поможет в противостоянии с Азербайджаном, но это могут оказаться напрасные надежды, предупреждает эксперт.