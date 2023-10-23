Франция поставит Армении системы ПВО

Франция поставит Армении системы ПВОЭто решение имеет больше политическое, чем военное значение
Франция поставит вооружения Армении, в том числе системы ПВО. Заявление об этом 21 октября сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню. «Необходимо позволить Армении защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ», – пояснил Лекорню. После подписания контрактов, запланированного на 22 октября, Армения сможет «защитить свое небо», добавил министр. Вопрос об оказании Парижем военной помощи Еревану поднимался армянскими властями и ранее. 5 октября президент Армении Ваагн Хачатурян заявил в эфире телеканала France 2, что страна нуждается в новом военном партнере кроме России. «Франция выразила решительное намерение нам помочь, поддержать нас, чтобы укрепить нашу обороноспособность <...> Наша цель – защищаться и остановить амбиции Азербайджана, потому что финальная цель – жить в мире с нашим соседом», – подчеркнул Хачатурян.
Незадолго до этого, 28 сентября, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заявила о своем самороспуске начиная с 1 января 2024 г. Это решение стало итогом «контртеррористической операции» Азербайджана в регионе, который обвинил Армению в нарушении трехсторонних мирных соглашений 2020 г. Уже спустя день после начала операции Азербайджан и НКР при посредничестве российских миротворцев заключили соглашение, которое предусматривало вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Руководство НКР либо было арестовано, либо само сдалось азербайджанским властям. Более 100 000 армян покинуло Нагорный Карабах и переехало в Армению.
В настоящий момент Ереван стоит перед серьезными вызовами в плане безопасности, что и побуждает его расширять географию своих партнеров, отмечает заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований Вадим Муханов. Причина этого – обострение армяно-азербайджанского конфликта, который вышел за пределы Нагорного Карабаха. Ереван, сделав выводы из последнего конфликта с Азербайджаном, показавшего серьезное отставание Армении в военно-техническом плане, демонстрирует утилитарный подход к задачам собственной безопасности. Армянское правительство заинтересовано в реальном усилении обороноспособности республики, так что неудивительно, что на фоне разочарования в отношениях с Москвой в Ереване наблюдается военно-политический разворот на Запад, говорит Муханов.
Армения уже получала французские вооружения – еще до войны 2020 г. Греция поставила армянской армии французские противотанковые комплексы Milan, напоминает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Уже после начала военной спецоперации, когда возможности России по поставке ряда вооружений снизились, Армения закупила буксируемые гаубицы индийского производства, продолжает он. Скорее всего, с учетом высокой стоимости французских вооружений речь идет о закупках наиболее дешевых систем вроде переносных зенитных ракетных комплексов Mistral или решений на их базе. Наиболее вероятно, что и они закупаются в счет кредита французских банков, считает Пухов. Руководство Армении, дрейфуя от России, рассчитывает путем закупок оружия сблизиться с Парижем, полагая, что он поможет в противостоянии с Азербайджаном, но это могут оказаться напрасные надежды, предупреждает эксперт.