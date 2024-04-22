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СМИ: адвокаты сообщили об исчезновении координатора атак на «Северные потоки»

Ведомости

Предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков», бывший украинский полковник Роман Червинский пропал. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на его адвокатов.

Червинский, по данным The Washington Post и Der Spiegel, был координатором диверсии на «Северных потоках» – он занимался логистикой и управлял командой из шести человек, установившей взрывчатку на трубопроводы.

Вместе с тем, на Украине его обвиняют в превышении должностных полномочий после обстрела аэродрома «Канатово» в Кировоградской области летом 2022 г., когда погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных.

Защита сообщила, что 19 апреля суд не продлил арест Червинского и отменил заседание, но и не выпустил его на свободу. Адвокаты уточнили, что не знают о местонахождении подзащитного уже трое суток.

По данным следствия, из-за действий Червинского при попытке угона самолета России и вербовке российского пилота в июле 2022 г. произошел обстрел аэродрома «Канатово» в Кировоградской области и уничтожение украинских самолетов.

26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.

Червинский, по сообщению газеты The Washington Post (WP) от ноября 2023 г., координировал подрыв «Северных потоков». По данным СМИ, при осуществлении диверсии он получал приказы от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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