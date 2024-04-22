СМИ: адвокаты сообщили об исчезновении координатора атак на «Северные потоки»
Предполагаемый координатор подрыва «Северных потоков», бывший украинский полковник Роман Червинский пропал. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на его адвокатов.
Червинский, по данным The Washington Post и Der Spiegel, был координатором диверсии на «Северных потоках» – он занимался логистикой и управлял командой из шести человек, установившей взрывчатку на трубопроводы.
Вместе с тем, на Украине его обвиняют в превышении должностных полномочий после обстрела аэродрома «Канатово» в Кировоградской области летом 2022 г., когда погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных.
Защита сообщила, что 19 апреля суд не продлил арест Червинского и отменил заседание, но и не выпустил его на свободу. Адвокаты уточнили, что не знают о местонахождении подзащитного уже трое суток.
По данным следствия, из-за действий Червинского при попытке угона самолета России и вербовке российского пилота в июле 2022 г. произошел обстрел аэродрома «Канатово» в Кировоградской области и уничтожение украинских самолетов.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Червинский, по сообщению газеты The Washington Post (WP) от ноября 2023 г., координировал подрыв «Северных потоков». По данным СМИ, при осуществлении диверсии он получал приказы от тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.