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Евросоюз расширит санкции против производителей ракет и БПЛА Ирана

Ведомости

Страны ЕС достигли политического соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Мы достигли политического соглашения о расширении санкционного режима против производителей беспилотников Ирана на ракеты и потенциальные поставки ракет России. Система такая же – санкции против производителей ракет», – заявил он в ходе Совета ЕС в Люксембурге.

Он добавил, что ЕС расширит географию санкций – теперь они будут вводиться не только за поставки непосредственно России, но и за поставки «другим прокси».

Ранее в Кремле неоднократно отрицали применение иранских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в ходе спецоперации используется российская техника с российскими наименованиями. Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал «информационным вбросом».

При этом в ноябре 2022 г. Иран признал, что передал России ограниченное количество беспилотников. По словам министра иностранных дел республики Хоссейна Амирабдоллахиана, поставки осуществлялись за несколько месяцев до начала спецоперации России на Украине. В декабре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что иранские дроны на Украине не применялись.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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