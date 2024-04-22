Евросоюз расширит санкции против производителей ракет и БПЛА Ирана

При этом в ноябре 2022 г. Иран признал, что передал России ограниченное количество беспилотников. По словам министра иностранных дел республики Хоссейна Амирабдоллахиана, поставки осуществлялись за несколько месяцев до начала спецоперации России на Украине. В декабре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что иранские дроны на Украине не применялись.