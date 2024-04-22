Евросоюз расширит санкции против производителей ракет и БПЛА Ирана
Страны ЕС достигли политического соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Мы достигли политического соглашения о расширении санкционного режима против производителей беспилотников Ирана на ракеты и потенциальные поставки ракет России. Система такая же – санкции против производителей ракет», – заявил он в ходе Совета ЕС в Люксембурге.
Он добавил, что ЕС расширит географию санкций – теперь они будут вводиться не только за поставки непосредственно России, но и за поставки «другим прокси».
Ранее в Кремле неоднократно отрицали применение иранских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в ходе спецоперации используется российская техника с российскими наименованиями. Сообщения СМИ о поставках иранских беспилотников в Россию он назвал «информационным вбросом».
При этом в ноябре 2022 г. Иран признал, что передал России ограниченное количество беспилотников. По словам министра иностранных дел республики Хоссейна Амирабдоллахиана, поставки осуществлялись за несколько месяцев до начала спецоперации России на Украине. В декабре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что иранские дроны на Украине не применялись.