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Байден пообещал Зеленскому новые крупные пакеты военной помощи

Ведомости

Американский президент Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оперативно предоставить новые значительные пакеты помощи после принятия сенатом дополнительных мер по национальной безопасности. Лидеры двух государств обсудили поддержку США в ходе телефонного разговора, сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Байден сообщил, что его администрация быстро предоставит новые значительные пакеты помощи в сфере безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области боевой и противовоздушной обороны, как только сенат примет дополнительные меры по национальной безопасности и он подпишет их в качестве закона», – говорится в сообщении.

По словам Байдена, экономическая помощь США поможет сохранить финансовую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру и «поддержать реформы по мере продвижения Украины по пути евроатлантической интеграции».

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Средства на поддержку Украины, ранее одобренные парламентом США, истекли в декабре прошлого года, для выделения нового транша требовалось принятие соответствующего законопроекта в конгрессе.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выделение США новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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