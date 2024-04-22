Байден пообещал Зеленскому новые крупные пакеты военной помощи

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Средства на поддержку Украины, ранее одобренные парламентом США, истекли в декабре прошлого года, для выделения нового транша требовалось принятие соответствующего законопроекта в конгрессе.