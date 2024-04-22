Байден пообещал Зеленскому новые крупные пакеты военной помощи
Американский президент Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому оперативно предоставить новые значительные пакеты помощи после принятия сенатом дополнительных мер по национальной безопасности. Лидеры двух государств обсудили поддержку США в ходе телефонного разговора, сообщается на сайте Белого дома.
«Президент Байден сообщил, что его администрация быстро предоставит новые значительные пакеты помощи в сфере безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области боевой и противовоздушной обороны, как только сенат примет дополнительные меры по национальной безопасности и он подпишет их в качестве закона», – говорится в сообщении.
По словам Байдена, экономическая помощь США поможет сохранить финансовую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру и «поддержать реформы по мере продвижения Украины по пути евроатлантической интеграции».
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Средства на поддержку Украины, ранее одобренные парламентом США, истекли в декабре прошлого года, для выделения нового транша требовалось принятие соответствующего законопроекта в конгрессе.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выделение США новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя.