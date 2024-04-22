Сийярто назвал условие одобрения выделения 2 млрд евро Украине из бюджета ЕС

22 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза (ЕС) будут искать системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для отправки на Украину. По его словам, в Брюсселе ничего из перечисленного нет, но оружие есть у стран – членов Евросоюза. В этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у страны нет ЗРК Patriot, которые запрашивает Украина.