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Сийярто назвал условие одобрения выделения 2 млрд евро Украине из бюджета ЕС

Ведомости

Венгрия не даст согласия на выделение Евросоюзом военной помощи Украине на 2 млрд евро, пока не получит гарантий, что венгерские предприятия не окажутся в украинском черном списке. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после совещания глав МИД и минобороны стран Евросоюза в Люксембурге, трансляция которой велась на телеканале М1.

Сийярто отметил, что в Брюсселе ждут согласия Венгрии на выделение членами ЕС еще 1,5 млрд евро для Украины – в дополнение к заблокированным Будапештом 500 евро.

«Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят преследовать у себя венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

22 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза (ЕС) будут искать системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для отправки на Украину. По его словам, в Брюсселе ничего из перечисленного нет, но оружие есть у стран – членов Евросоюза. В этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у страны нет ЗРК Patriot, которые запрашивает Украина.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Средства на поддержку Украины, ранее одобренные парламентом США, истекли в декабре прошлого года, для выделения нового транша требовалось принятие соответствующего законопроекта в конгрессе.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выделение США новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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