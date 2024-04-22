Сийярто назвал условие одобрения выделения 2 млрд евро Украине из бюджета ЕС
Венгрия не даст согласия на выделение Евросоюзом военной помощи Украине на 2 млрд евро, пока не получит гарантий, что венгерские предприятия не окажутся в украинском черном списке. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после совещания глав МИД и минобороны стран Евросоюза в Люксембурге, трансляция которой велась на телеканале М1.
Сийярто отметил, что в Брюсселе ждут согласия Венгрии на выделение членами ЕС еще 1,5 млрд евро для Украины – в дополнение к заблокированным Будапештом 500 евро.
«Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят преследовать у себя венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений», – сказал Сийярто (цитата по ТАСС).
22 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел и обороны Евросоюза (ЕС) будут искать системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для отправки на Украину. По его словам, в Брюсселе ничего из перечисленного нет, но оружие есть у стран – членов Евросоюза. В этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у страны нет ЗРК Patriot, которые запрашивает Украина.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи. Средства на поддержку Украины, ранее одобренные парламентом США, истекли в декабре прошлого года, для выделения нового транша требовалось принятие соответствующего законопроекта в конгрессе.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выделение США новой помощи Украине принципиально не поменяет ситуацию на поле боя.