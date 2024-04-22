В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов съезда в Москве
Участников съезда молдавской оппозиции в Москве, которые вернулись в Кишинев, несколько часов держали в аэропорту, сообщил председатель партии «Шор» Илан Шор в Telegram-канале.
«Друзья, власть по беспределу несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинева безо всяких оснований!», – написал он.
По данным «РИА Новости», пограничники в аэропорту Кишинева уже начали пропускать делегатов съезда «Победа» в Москве.
21 апреля глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступают против интеграции с Евросоюзом. В ходе данного съезда Шор объявил о создании политического блока «Победа».
16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября.