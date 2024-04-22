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В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов съезда в Москве

Ведомости

Участников съезда молдавской оппозиции в Москве, которые вернулись в Кишинев, несколько часов держали в аэропорту, сообщил председатель партии «Шор» Илан Шор в Telegram-канале.

«Друзья, власть по беспределу несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинева безо всяких оснований!», – написал он.

По данным «РИА Новости», пограничники в аэропорту Кишинева уже начали пропускать делегатов съезда «Победа» в Москве.

21 апреля глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступают против интеграции с Евросоюзом. В ходе данного съезда Шор объявил о создании политического блока «Победа».

16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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