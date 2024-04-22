В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов съезда в Москве

21 апреля глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву для участия в съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступают против интеграции с Евросоюзом. В ходе данного съезда Шор объявил о создании политического блока «Победа».