Пашинян посчитал ОДКБ организацией, на которую не стоит возлагать надежды

«И наша проблема заключается в следующем: если мы полагаемся на организацию, на которую не стоит полагаться, потому что на эту организацию в принципе нельзя положиться <...>, то наша общественность говорит нам: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? И, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос», – заявил Пашинян, его слова приводит «Арменпресс».