Пашинян посчитал ОДКБ организацией, на которую не стоит возлагать надежды
На Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не стоит возлагать надежды, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ.
«И наша проблема заключается в следующем: если мы полагаемся на организацию, на которую не стоит полагаться, потому что на эту организацию в принципе нельзя положиться <...>, то наша общественность говорит нам: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? И, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос», – заявил Пашинян, его слова приводит «Арменпресс».
По словам Пашиняна, ОДКП, в зону ответственности которой входит защита проложенных Алма-Атинской декларацией 1991 г. государственных границ, не запустила механизмы безопасности, когда эти границы были якобы нарушены Азербайджаном в 2021 и 2022 гг.
13 марта Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что Армения выйдет из состава ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности организации. По словам премьера, проблемы между Арменией и ОДКБ решатся, если ответы организации будут соответствовать представлениям Еревана.
11 мая и 14 ноября 2021 г., а также 13 сентября 2022 г. произошли инциденты на границе Азербайджана и Армении. Они сопровождались жертвами среди военнослужащих с обеих сторон. В Ереване заявляли, что в результате конфликта Азербайджан «оккупировал» около 140 кв. км армянской территории.
16 ноября 2021 г. секретарь совбеза Армении Армен Григорян обратился к России с призывом защитить суверенную территорию республики от азербайджанских нападений. По его словам, в Ереване рассчитывают на военную помощь России. Военной помощи от РФ вслед за просьбой Еревана тогда не последовало.