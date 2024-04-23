/ Политика

Пашинян посчитал ОДКБ организацией, на которую не стоит возлагать надежды

Ведомости

На Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не стоит возлагать надежды, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ.

«И наша проблема заключается в следующем: если мы полагаемся на организацию, на которую не стоит полагаться, потому что на эту организацию в принципе нельзя положиться <...>, то наша общественность говорит нам: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? И, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос», – заявил Пашинян, его слова приводит «Арменпресс».

По словам Пашиняна, ОДКП, в зону ответственности которой входит защита проложенных Алма-Атинской декларацией 1991 г. государственных границ, не запустила механизмы безопасности, когда эти границы были якобы нарушены Азербайджаном в 2021 и 2022 гг.

13 марта Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что Армения выйдет из состава ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы о зоне ответственности организации. По словам премьера, проблемы между Арменией и ОДКБ решатся, если ответы организации будут соответствовать представлениям Еревана.

11 мая и 14 ноября 2021 г., а также 13 сентября 2022 г. произошли инциденты на границе Азербайджана и Армении. Они сопровождались жертвами среди военнослужащих с обеих сторон. В Ереване заявляли, что в результате конфликта Азербайджан «оккупировал» около 140 кв. км армянской территории.

16 ноября 2021 г. секретарь совбеза Армении Армен Григорян обратился к России с призывом защитить суверенную территорию республики от азербайджанских нападений. По его словам, в Ереване рассчитывают на военную помощь России. Военной помощи от РФ вслед за просьбой Еревана тогда не последовало.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных