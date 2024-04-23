Замороженные в Швейцарии активы РФ за год подешевели на $1,8 млрд

Матвиенко сочла возможное изъятие активов РФ незаконным. По ее словам, в Европе понимают, что этого делать нельзя. Она также пообещала очень жесткий и адекватный ответ на такие действия. Проект закона по ответным мерам уже готов, в случае необходимости Совфед рассмотрит его незамедлительно.