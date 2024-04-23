Замороженные в Швейцарии активы РФ за год подешевели на $1,8 млрд
В Швейцарии замороженные российские активы за год подешевели на 1,7 млрд франков ($1,86 млрд) из-за снижения стоимости ценных бумаг, пишет Reuters со ссылкой на государственный секретариат экономики страны.
По данным агентства, стоимость замороженных активов в связи с антироссийскими санкциями на 31 декабря 2023 г. составила 5,8 млрд ($6,36 млрд) швейцарских франков. Это на 1,7 млрд франков меньше, чем на декабрь 2022 г.
23 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае конфискации российских активов мировая экономика будет разрушена.
Матвиенко сочла возможное изъятие активов РФ незаконным. По ее словам, в Европе понимают, что этого делать нельзя. Она также пообещала очень жесткий и адекватный ответ на такие действия. Проект закона по ответным мерам уже готов, в случае необходимости Совфед рассмотрит его незамедлительно.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности изъятия активов РФ или их использования для помощи Киеву. 20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов. Согласно документу, допускается передача замороженных активов РФ Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.
В Кремле назвали принятие законопроекта палатой представителей США опасным прецедентом и посягательством на государственную и частную собственность. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ранее предупреждала, что передача российских активов Украине будет иметь юридические риски, а также подорвет экономическую стабильность и нарушит международный правопорядок.