Матвиенко: возможное изъятие активов РФ разрушит мировую экономику
В случае конфискации российских активов мировая экономика будет разрушена. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.
«Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике», – отметила она (цитата по «РИА Новости»).
Матвиенко сочла возможное изъятие активов РФ незаконным. По ее словам, в Европе понимают, что «этого делать нельзя». Она также пообещала «очень жесткий и адекватный ответ» на такие действия. Проект закона по ответным мерам уже готов, в случае необходимости Совфед рассмотрит его незамедлительно, добавила политик. Матвиенко выразила мнение, что в результате ЕС потеряет больше, чем Россия.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности изъятия активов РФ или их использования для помощи Киеву. 20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов. Согласно документу, допускается передача замороженных активов РФ Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.
В Кремле назвали принятие законопроекта палатой представителей США опасным прецедентом и посягательством на государственную и частную собственность. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ранее предупреждала, что передача российских активов Украине будет иметь юридические риски, а также подорвет экономическую стабильность и нарушит международный правопорядок.