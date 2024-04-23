Матвиенко: возможное изъятие активов РФ разрушит мировую экономику

Матвиенко сочла возможное изъятие активов РФ незаконным. По ее словам, в Европе понимают, что «этого делать нельзя». Она также пообещала «очень жесткий и адекватный ответ» на такие действия. Проект закона по ответным мерам уже готов, в случае необходимости Совфед рассмотрит его незамедлительно, добавила политик. Матвиенко выразила мнение, что в результате ЕС потеряет больше, чем Россия.