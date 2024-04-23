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Матвиенко: возможное изъятие активов РФ разрушит мировую экономику

Ведомости

В случае конфискации российских активов мировая экономика будет разрушена. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике», – отметила она (цитата по «РИА Новости»). 

Матвиенко сочла возможное изъятие активов РФ незаконным. По ее словам, в Европе понимают, что «этого делать нельзя». Она также пообещала «очень жесткий и адекватный ответ» на такие действия. Проект закона по ответным мерам уже готов, в случае необходимости Совфед рассмотрит его незамедлительно, добавила политик. Матвиенко выразила мнение, что в результате ЕС потеряет больше, чем Россия.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

Вместе с тем в США и ЕС активно идет обсуждение возможности изъятия активов РФ или их использования для помощи Киеву. 20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов. Согласно документу, допускается передача замороженных активов РФ Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины.

В Кремле назвали принятие законопроекта палатой представителей США опасным прецедентом и посягательством на государственную и частную собственность. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ранее предупреждала, что передача российских активов Украине будет иметь юридические риски, а также подорвет экономическую стабильность и нарушит международный правопорядок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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