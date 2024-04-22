В Кремле назвали опасным прецедентом передачу российских активов Украине
Изъятие активов России в пользу Украины является опасным прецедентом, посягательством на государственную и частную собственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это [передача активов] очень опасный прецедент. <...> Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия, они противозаконные и, соответственно, они будут так или иначе а) предметом неких ответных действий и б) предметом судебных разбирательств», – сказал Песков.
По его словам, «наиболее красноречивым» оказался призыв председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о том, что потенциальная передача активов Киеву «может привести к краху существующей экономической системы».
20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов. Согласно тексту проекта о полномочиях президента США о введении санкций в отношении России и Ирана, допускается передача замороженных российских активов Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины. Далее документ направляется на рассмотрение в сенат, в случае его принятия закон должен подписать президент США.
Глава ЕЦБ Лагард предупреждала, что передача российских замороженных активов Украине будет иметь юридические риски, а также подорвет экономическую стабильность и нарушит международный правопорядок. По ее данным, заблокированными оказались активы на сумму более $260 млрд.
Ответ на конфискацию активов РФ пообещали и в МИДе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва располагает «значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».