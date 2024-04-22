В Кремле назвали опасным прецедентом передачу российских активов Украине

«Это [передача активов] очень опасный прецедент. <...> Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия, они противозаконные и, соответственно, они будут так или иначе а) предметом неких ответных действий и б) предметом судебных разбирательств», – сказал Песков.