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В Кремле назвали опасным прецедентом передачу российских активов Украине

Ведомости

Изъятие активов России в пользу Украины является опасным прецедентом, посягательством на государственную и частную собственность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это [передача активов] очень опасный прецедент. <...> Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары, на частную собственность. Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия, они противозаконные и, соответственно, они будут так или иначе а) предметом неких ответных действий и б) предметом судебных разбирательств», – сказал Песков.

По его словам, «наиболее красноречивым» оказался призыв председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о том, что потенциальная передача активов Киеву «может привести к краху существующей экономической системы».

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов. Согласно тексту проекта о полномочиях президента США о введении санкций в отношении России и Ирана, допускается передача замороженных российских активов Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины. Далее документ направляется на рассмотрение в сенат, в случае его принятия закон должен подписать президент США.

Глава ЕЦБ Лагард предупреждала, что передача российских замороженных активов Украине будет иметь юридические риски, а также подорвет экономическую стабильность и нарушит международный правопорядок. По ее данным, заблокированными оказались активы на сумму более $260 млрд.

Ответ на конфискацию активов РФ пообещали и в МИДе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва располагает «значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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