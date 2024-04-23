Минобороны отчиталось об уничтожении американского ЗРК MIM-23 Hawk на Украине
Российские Вооруженные силы впервые в ходе спецоперации уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk производства США. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны», – говорится в сообщении ведомства.
10 апреля госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk на $138 млн. Киев ранее направлял запрос на закупку оборудования и услуг, связанных с обеспечением Hawk. Речь, в частности, идет о проектировании и интеграции для обеспечения связи и функциональной совместимости, модернизации и системном ремонте Hawk, предоставлении вспомогательного оборудования, технической документации, запчастей, проведении обучения и др.
MIM-23 Hawk - американский зенитный ракетный комплекс средней дальности, производившийся компанией «Рейтеон». Был принят на вооружение в 1959 г. В 2002 г. снят с вооружения в США, но продолжает эксплуатироваться армиями более чем 10 стран мира.