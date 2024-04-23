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Минобороны отчиталось об уничтожении американского ЗРК MIM-23 Hawk на Украине

Ведомости

Российские Вооруженные силы впервые в ходе спецоперации уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk производства США. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны», – говорится в сообщении ведомства.

10 апреля госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk на $138 млн. Киев ранее направлял запрос на закупку оборудования и услуг, связанных с обеспечением Hawk. Речь, в частности, идет о проектировании и интеграции для обеспечения связи и функциональной совместимости, модернизации и системном ремонте Hawk, предоставлении вспомогательного оборудования, технической документации, запчастей, проведении обучения и др.

MIM-23 Hawk - американский  зенитный ракетный комплекс средней дальности, производившийся компанией «Рейтеон». Был принят на вооружение в 1959 г. В 2002 г. снят с вооружения в США, но продолжает эксплуатироваться армиями более чем 10 стран мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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