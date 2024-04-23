Минобороны отчиталось об уничтожении американского ЗРК MIM-23 Hawk на Украине

10 апреля госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk на $138 млн. Киев ранее направлял запрос на закупку оборудования и услуг, связанных с обеспечением Hawk. Речь, в частности, идет о проектировании и интеграции для обеспечения связи и функциональной совместимости, модернизации и системном ремонте Hawk, предоставлении вспомогательного оборудования, технической документации, запчастей, проведении обучения и др.