СФ обратится в международные структуры из-за гибели военкора «Известий»
Совет Федерации (СФ) России обратится в международные структуры из-за гибели работавшего в зоне спецоперации на Украине военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Об этом заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.
Необходимо сделать письменное обращение в международные организации от имени Совета Федерации и потребовать адекватной реакции, сказала Матвиенко, обращаясь к главе комиссии по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову. Следственные органы, по словам спикера СФ, проведут тщательное расследование и выявят организаторов этого циничного убийства.
«Нет возражений, коллеги, обратиться во все международные структуры, которые призваны защищать свободу слова, журналистов и все международные акты, которые существуют на этот счет? Принимается», – сказала она.
Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели своего военкора Семена Еремина в зоне боевых действий на Украине. Он работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. В составе съемочной группы Еремин одним из первых работал в Волновахе. Следственный комитет России заявил, что намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели журналиста.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство расценивает убийство Еремина как акт мести Киева за честное выполнение журналистского долга. МИД требует от международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения случившегося, добавила она.