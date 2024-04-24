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СФ обратится в международные структуры из-за гибели военкора «Известий»

Ведомости

Совет Федерации (СФ) России обратится в международные структуры из-за гибели работавшего в зоне спецоперации на Украине военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Об этом заявила спикер СФ Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Необходимо сделать письменное обращение в международные организации от имени Совета Федерации и потребовать адекватной реакции, сказала Матвиенко, обращаясь к главе комиссии по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову. Следственные органы, по словам спикера СФ, проведут тщательное расследование и выявят организаторов этого циничного убийства.

«Нет возражений, коллеги, обратиться во все международные структуры, которые призваны защищать свободу слова, журналистов и все международные акты, которые существуют на этот счет? Принимается», – сказала она.

Вечером 19 апреля «Известия» сообщили о гибели своего военкора Семена Еремина в зоне боевых действий на Украине. Он работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. В составе съемочной группы Еремин одним из первых работал в Волновахе. Следственный комитет России заявил, что намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех причастных к гибели журналиста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство расценивает убийство Еремина как акт мести Киева за честное выполнение журналистского долга. МИД требует от международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения случившегося, добавила она.

23 апреля президент России Владимир Путин посмертно наградил Еремина орденом Мужества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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