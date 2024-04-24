Депутат Боля: ввод в Молдавию румынских войск по просьбе Санду все реальнее
Возможность ввода в Молдавию войск Румынии по просьбе молдавского президента Майи Санду становится все реальнее из-за продвижения в Румынии законопроекта об использовании вооруженных сил (ВС) за рубежом для защиты сограждан, сообщил депутат молдавского парламента, член партии «Возрождение» Василий Боля.
«Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что может так получиться, что на территорию нашей страны войдут по просьбе нашего президента, которая тоже имеет румынское гражданство, войска соседнего государства», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
В настоящее время в Молдавии существуют политические партии, выступающие за объединение с Румынией. В стране уже заменили официальное название государственного языка с молдавского на румынский. В мае 2023 г. Санду признала низкий уровень поддержки идеи объединения страны с Румынией среди граждан. Из-за такой низкой поддержки Молдавия сосредоточилась на интеграции с Евросоюзом, добавила президент.
2 апреля минобороны Румынии, согласно «РИА Новости», вынесло на обсуждение проект закона о национальной обороне. В документе имеется пункт о том, что президент Румынии по предложению премьер-министра может отдать приказ «о принятии необходимых мер для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами национальной территории».
4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. По словам Чолаку, Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии. Кроме того, в Молдавии живут румыны.