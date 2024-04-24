Депутат Боля: ввод в Молдавию румынских войск по просьбе Санду все реальнее

В настоящее время в Молдавии существуют политические партии, выступающие за объединение с Румынией. В стране уже заменили официальное название государственного языка с молдавского на румынский. В мае 2023 г. Санду признала низкий уровень поддержки идеи объединения страны с Румынией среди граждан. Из-за такой низкой поддержки Молдавия сосредоточилась на интеграции с Евросоюзом, добавила президент.