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Депутат Боля: ввод в Молдавию румынских войск по просьбе Санду все реальнее

Ведомости

Возможность ввода в Молдавию войск Румынии по просьбе молдавского президента Майи Санду становится все реальнее из-за продвижения в Румынии законопроекта об использовании вооруженных сил (ВС) за рубежом для защиты сограждан, сообщил депутат молдавского парламента, член партии «Возрождение» Василий Боля.

«Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что может так получиться, что на территорию нашей страны войдут по просьбе нашего президента, которая тоже имеет румынское гражданство, войска соседнего государства», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

В настоящее время в Молдавии существуют политические партии, выступающие за объединение с Румынией. В стране уже заменили официальное название государственного языка с молдавского на румынский. В мае 2023 г. Санду признала низкий уровень поддержки идеи объединения страны с Румынией среди граждан. Из-за такой низкой поддержки Молдавия сосредоточилась на интеграции с Евросоюзом, добавила президент. 

2 апреля минобороны Румынии, согласно «РИА Новости», вынесло на обсуждение проект закона о национальной обороне. В документе имеется пункт о том, что президент Румынии по предложению премьер-министра может отдать приказ «о принятии необходимых мер для защиты румынских граждан, находящихся в опасности за пределами национальной территории». 

4 апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. По словам Чолаку, Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии. Кроме того, в Молдавии живут румыны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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