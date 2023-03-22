Президент Молдавии одобрила переименование государственного языка в румынский

В 2013 г. Конституционный суд Молдавии постановил, что государственным языком является румынский язык, как записано в Декларации о независимости, а не молдавский, как записано в Конституции республики. Тогда уже бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе заявил на заседании, что «декларация о независимости Молдавии связана с Конституцией, но в случае разногласия приоритет отдается тексту декларации». При этом в Конституции Молдавии прописано, что государственным языком республики является молдавский язык.