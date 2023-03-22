Президент Молдавии одобрила переименование государственного языка в румынский
Президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка в румынский. Об этом она сообщила в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю», – сообщила она (цит. по ТАСС)
2 марта парламент страны за счет голосов членов правящей партии «Действие и солидарность» одобрил в первом чтении законопроект о переименовании государственного языка в румынский. Авторы инициативы отмечали, что принятый закон направлен лишь на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Во время голосования депутаты от оппозиции скандировали «позор» и «досрочные выборы».
16 марта парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский. Отмечалось, что депутаты правящей партии встретили это решение аплодисментами, а оппозиция выразила намерение оспорить данное решение правящего большинства в Конституционном суде.
Согласно этому проекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются на «румынский язык». Вместе с тем такие слова, как «государственный язык», «родной язык» и «официальный язык», также заменяются на «румынский язык». Это происходит, если подразумевается государственный язык Молдавии.
В 2013 г. Конституционный суд Молдавии постановил, что государственным языком является румынский язык, как записано в Декларации о независимости, а не молдавский, как записано в Конституции республики. Тогда уже бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе заявил на заседании, что «декларация о независимости Молдавии связана с Конституцией, но в случае разногласия приоритет отдается тексту декларации». При этом в Конституции Молдавии прописано, что государственным языком республики является молдавский язык.