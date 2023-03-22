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Президент Молдавии одобрила переименование государственного языка в румынский

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду одобрила постановление парламента о переименовании государственного языка в румынский. Об этом она сообщила в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю», – сообщила она (цит. по ТАСС)

2 марта парламент страны за счет голосов членов правящей партии «Действие и солидарность» одобрил в первом чтении законопроект о переименовании государственного языка в румынский. Авторы инициативы отмечали, что принятый закон направлен лишь на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Во время голосования депутаты от оппозиции скандировали «позор» и «досрочные выборы».

16 марта парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского на румынский. Отмечалось, что депутаты правящей партии встретили это решение аплодисментами, а оппозиция выразила намерение оспорить данное решение правящего большинства в Конституционном суде.

Согласно этому проекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются на «румынский язык». Вместе с тем такие слова, как «государственный язык», «родной язык» и «официальный язык», также заменяются на «румынский язык». Это происходит, если подразумевается государственный язык Молдавии.

В 2013 г. Конституционный суд Молдавии постановил, что государственным языком является румынский язык, как записано в Декларации о независимости, а не молдавский, как записано в Конституции республики. Тогда уже бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе заявил на заседании, что «декларация о независимости Молдавии связана с Конституцией, но в случае разногласия приоритет отдается тексту декларации». При этом в Конституции Молдавии прописано, что государственным языком республики является молдавский язык.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных