Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект о переименовании госязыка
Парламент Молдавии за счет голосов членов правящей партии «Действие и солидарность» одобрил в первом чтении законопроект о переименовании государственного языка из молдавского в румынский, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на спикера Игоря Гросу.
«Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов», – заявил он.
Ранее, как отмечает агентство, партия зарегистрировала в парламенте инициативу, связанную с переименованием молдавского языка в румынский. Во время голосования депутаты от оппозиции скандировали «позор» и «досрочные выборы».
По словам авторов вышеупомянутой инициативы, принятый закон направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Так, согласно этому проекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются на «румынский язык». Вместе с тем такие слова, как «государственный язык», «родной язык» и «официальный язык», также заменяются на «румынский язык». Это происходит, если подразумевается государственный язык Молдавии.