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Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект о переименовании госязыка

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Парламент Молдавии за счет голосов членов правящей партии «Действие и солидарность» одобрил в первом чтении законопроект о переименовании государственного языка из молдавского в румынский, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на спикера Игоря Гросу.

«Законопроект в первом чтении одобрен голосами 56 депутатов», – заявил он.

Ранее, как отмечает агентство, партия зарегистрировала в парламенте инициативу, связанную с переименованием молдавского языка в румынский. Во время голосования депутаты от оппозиции скандировали «позор» и «досрочные выборы».

По словам авторов вышеупомянутой инициативы, принятый закон направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Так, согласно этому проекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются на «румынский язык». Вместе с тем такие слова, как «государственный язык», «родной язык» и «официальный язык», также заменяются на «румынский язык». Это происходит, если подразумевается государственный язык Молдавии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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