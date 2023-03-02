Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект о переименовании госязыка

По словам авторов вышеупомянутой инициативы, принятый закон направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Так, согласно этому проекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются на «румынский язык». Вместе с тем такие слова, как «государственный язык», «родной язык» и «официальный язык», также заменяются на «румынский язык». Это происходит, если подразумевается государственный язык Молдавии.