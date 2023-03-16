Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский
Парламент Молдавии одобрил во втором чтении поправки в законодательство о переименовании государственного языка с молдавского на румынский, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на спикера Игоря Гросу.
2 марта парламент страны за счет голосов членов правящей партии «Действие и солидарность» одобрил в первом чтении законопроект о переименовании государственного языка в румынский. Авторы инициативы отмечали, что принятый закон направлен лишь на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Во время голосования депутаты от оппозиции скандировали «позор» и «досрочные выборы».
Согласно этому проекту, слова «молдавский язык» в любой грамматической форме заменяются на «румынский язык». Вместе с тем такие слова, как «государственный язык», «родной язык» и «официальный язык», также заменяются на «румынский язык». Это происходит, если подразумевается государственный язык Молдавии.
«Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю», – сказал Гросу на заседании в четверг.
Как отмечают «РИА Новости», депутаты правящей партии встретили это решение аплодисментами, а оппозиция намерена оспорить данное решение правящего большинства в Конституционном суде.
В 2013 г. Конституционный суд Молдавии постановил, что государственным языком является румынский язык, как записано в Декларации о независимости, а не молдавский, как записано в Конституции республики. Тогда уже бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе заявил на заседании, что «Декларация о независимости Молдавии связана с Конституцией, но в случае разногласия приоритет отдается тексту декларации».
В Конституции Молдавии прописано, что государственным языком республики является молдавский язык.