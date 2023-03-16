Песков прокомментировал данные о сближении России и Молдавии

«Мне неизвестно ничего о существовании такого плана, я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много публикуется сейчас в западных СМИ. Россия всегда была, есть и остается открытой для налаживания связей с Молдавией», – сказал Песков.