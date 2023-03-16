Песков прокомментировал данные о сближении России и Молдавии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет конкретного плана по сближению с Молдавией, но страна всегда «была, есть и остается» открытой в налаживании связей с республикой.
«Мне неизвестно ничего о существовании такого плана, я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много публикуется сейчас в западных СМИ. Россия всегда была, есть и остается открытой для налаживания связей с Молдавией», – сказал Песков.
Москва сожалеет, что руководство Молдавии испытывает «совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем» по отношению к ней предубеждения, добавил пресс-секретарь. По его мнению, молдавские власти поражены «русофобской инфекцией, бациллой».
«Россия всегда ищет добрых отношений, взаимоуважительных, взаимовыгодных и основанных на учете интересов и озабоченностей друг друга со всеми странами», – заключил он.
12 марта глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану сообщил, что российские спецслужбы могут быть причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации во время массовых протестов оппозиции в республике. В молдавской полиции позже рассказали, что в день митинга было задержано 54 участника акции протеста «с подозрительным поведением и запрещенными предметами».
9 марта министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило о предотвращении покушения на президента республики Вадима Красносельского. По информации прокурора ПМР Анатолия Гурецкого, атака готовилась с использованием заложенного в джип Land Rover взрывного устройства в центре Тирасполя. подозреваемый – завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) бывший житель Тирасполя Вячеслав Кисничан – собирал взрывное устройство и должен был привести его в действие.
Старший научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский ранее рассказал «Ведомостям», что западные страны заинтересованы в дестабилизации стран по периметру российских границ. В качестве примера он привел недавние протесты в Грузии. По его словам, в этом аспекте эскалация ситуации в Приднестровье выглядит вполне логичной.