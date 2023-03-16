Газета
Политика

Песков прокомментировал данные о сближении России и Молдавии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет конкретного плана по сближению с Молдавией, но страна всегда «была, есть и остается» открытой в налаживании связей с республикой.

«Мне неизвестно ничего о существовании такого плана, я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много публикуется сейчас в западных СМИ. Россия всегда была, есть и остается открытой для налаживания связей с Молдавией», – сказал Песков.

Москва сожалеет, что руководство Молдавии испытывает «совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем» по отношению к ней предубеждения, добавил пресс-секретарь. По его мнению, молдавские власти поражены «русофобской инфекцией, бациллой».

«Россия всегда ищет добрых отношений, взаимоуважительных, взаимовыгодных и основанных на учете интересов и озабоченностей друг друга со всеми странами», – заключил он.

Убийство президента Приднестровья должно было дестабилизировать регион

И облегчить вовлечение НАТО в военные действия на стороне Украины, полагают эксперты

12 марта глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану сообщил, что российские спецслужбы могут быть причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации во время массовых протестов оппозиции в республике. В молдавской полиции позже рассказали, что в день митинга было задержано 54 участника акции протеста «с подозрительным поведением и запрещенными предметами».

9 марта министерство госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило о предотвращении покушения на президента республики Вадима Красносельского. По информации прокурора ПМР Анатолия Гурецкого, атака готовилась с использованием заложенного в джип Land Rover взрывного устройства в центре Тирасполя. подозреваемый – завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) бывший житель Тирасполя Вячеслав Кисничан – собирал взрывное устройство и должен был привести его в действие.

Старший научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский ранее рассказал «Ведомостям», что западные страны заинтересованы в дестабилизации стран по периметру российских границ. В качестве примера он привел недавние протесты в Грузии. По его словам, в этом аспекте эскалация ситуации в Приднестровье выглядит вполне логичной.

Ранее по теме: Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных