В Молдавии на оппозиционном митинге задержали 54 человека

В Telegram-канале полиции позднее заявили, что «операция» по организации массовых беспорядков была сорвана, и рассказали о задержании двоих мужчин с «запрещенными предметами», в том числе газовыми баллончиками. Они, как утверждается, планировали участвовать в акции протеста и были доставлены в главное управление полиции для оформления документов.