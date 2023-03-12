В Молдавии на оппозиционном митинге задержали 54 человека
На акции протеста в Кишиневе было задержано 54 человека с «подозрительным поведением», сообщается в Telegram-канале полиции Молдавии.
«54 участника акции протеста, в том числе 21 несовершеннолетний, с подозрительным поведением и запрещенными предметами доставлены в инспекцию для установления личности и оформления документов», – говорится в сообщении.
В полиции еще раз попросили организаторов не допускать к участию в акции несовершеннолетних без сопровождения.
11 марта в пресс-службе национальной полиции страны предупредили, что на протестах молдавского движения «За народ» 12 марта планируется проведение акций по дестабилизации и массовых беспорядков. Такую возможность ранее допустила и президент Молдавии Майя Санду, сообщало «РИА Новости».
В Telegram-канале полиции позднее заявили, что «операция» по организации массовых беспорядков была сорвана, и рассказали о задержании двоих мужчин с «запрещенными предметами», в том числе газовыми баллончиками. Они, как утверждается, планировали участвовать в акции протеста и были доставлены в главное управление полиции для оформления документов.
12 марта ТАСС со ссылкой на заявление главы генерального комиссариата полиции Молдавии Виорела Чернэуцану сообщил, что местные власти подозревают российские спецслужбы в причастности к подготовке акций по дестабилизации ситуации во время массовых демонстраций оппозиции. Чернэуцану заявил, что в республике формировались 10 групп численностью от 5 до 10 человек, которые должны были пройти специальную подготовку.
Организатором протестной акции выступает оппозиционная партия «Шор». В пресс-службе партии 11 марта сообщили, что власти делают «все возможное, чтобы помешать воскресному митингу». Партия обвинила молдавские власти в том, что они запустили «самую большую волну запугивания, шантажа и преследований» по отношению к людям, которые планируют прийти на акцию протеста. В рамках запланированного митинга протестующие будут требовать от правительства полностью оплатить коммунальные счета за зимние месяцы.