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Общество

В Молдавии на оппозиционном митинге задержали 54 человека

Ведомости

На акции протеста в Кишиневе было задержано 54 человека с «подозрительным поведением», сообщается в Telegram-канале полиции Молдавии.

«54 участника акции протеста, в том числе 21 несовершеннолетний, с подозрительным поведением и запрещенными предметами доставлены в инспекцию для установления личности и оформления документов», – говорится в сообщении.

В полиции еще раз попросили организаторов не допускать к участию в акции несовершеннолетних без сопровождения.

11 марта в пресс-службе национальной полиции страны предупредили, что на протестах молдавского движения «За народ» 12 марта планируется проведение акций по дестабилизации и массовых беспорядков. Такую возможность ранее допустила и президент Молдавии Майя Санду, сообщало «РИА Новости».

В Telegram-канале полиции позднее заявили, что «операция» по организации массовых беспорядков была сорвана, и рассказали о задержании двоих мужчин с «запрещенными предметами», в том числе газовыми баллончиками. Они, как утверждается, планировали участвовать в акции протеста и были доставлены в главное управление полиции для оформления документов.

12 марта ТАСС со ссылкой на заявление главы генерального комиссариата полиции Молдавии Виорела Чернэуцану сообщил, что местные власти подозревают российские спецслужбы в причастности к подготовке акций по дестабилизации ситуации во время массовых демонстраций оппозиции. Чернэуцану  заявил, что в республике формировались 10 групп численностью от 5 до 10 человек, которые должны были пройти специальную подготовку.

Организатором протестной акции выступает оппозиционная партия «Шор». В пресс-службе партии 11 марта сообщили, что власти делают «все возможное, чтобы помешать воскресному митингу». Партия обвинила молдавские власти в том, что они запустили «самую большую волну запугивания, шантажа и преследований» по отношению к людям, которые планируют прийти на акцию протеста. В рамках запланированного митинга протестующие будут требовать от правительства полностью оплатить коммунальные счета за зимние месяцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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