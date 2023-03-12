ТАСС: полиция Молдавии обвинила спецслужбы РФ в дестабилизации на протестах

Протесты, организованные партией «Шор», проводятся в Молдавии с сентября 2022 г., и участники акций указывают на выросшие цены на продовольствие (на 31,8%), газ (в 1,8 раза), уголь (в 2,1 раза), электричество (в 2,7 раза), а также на рекордную за 20 лет общую инфляцию (по итогам 2022 г. она достигла 30,24%, по данным Национального бюро статистики республики). На фоне кризиса 10 февраля 2023 г. премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку.