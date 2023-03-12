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ТАСС: полиция Молдавии обвинила спецслужбы РФ в дестабилизации на протестах

Ведомости

Российские спецслужбы могут быть причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации во время массовых демонстраций оппозиции в Молдавии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорела Чернэуцану.

По его данным, в республике формировались 10 групп численностью от 5 до 10 человек, которые должны были пройти специальную подготовку.

В субботу в пресс-службе национальной полиции страны предупредили, что на протестах молдавского движения «За народ» 12 марта планируется проведение акций дестабилизации и массовых беспорядков. Там подчеркнули, что не потерпят провокаций и проявлений агрессии в том числе по отношению к своим сотрудникам. Ведомство также попросило участников, которые будут двигаться впереди колонны, быть с открытыми лицами. Возможность беспорядков на воскресной акции протеста допустила президент Молдавии Майя Санду, сообщало «РИА Новости». 

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В Telegram-канале полиции позднее заявили, что «операция» по организации массовых беспорядков была сорвана, и рассказали о задержании двоих мужчин с «запрещенными предметами», в том числе газовыми баллончиками. Они, как утверждается, планировали участвовать в акции протеста и были доставлены в Главное управление полиции для оформления документов.

Организатором протестной акции выступает оппозиционная партия «Шор». В пресс-службе партии 11 марта сообщили, что власти делают «делает все возможное, чтобы помешать воскресному митингу». Партия обвинила молдавские власти в том, что они запустили «самую большую волну запугивания, шантажа и преследований» по отношению к людям, которые планируют прийти на акцию протеста. В рамках запланированного митинга протестующие будут требовать от правительства полностью оплатить коммунальные счета за зимние месяцы.

Протесты, организованные партией «Шор», проводятся в Молдавии с сентября 2022 г., и участники акций указывают на выросшие цены на продовольствие (на 31,8%), газ (в 1,8 раза), уголь (в 2,1 раза), электричество (в 2,7 раза), а также на рекордную за 20 лет общую инфляцию (по итогам 2022 г. она достигла 30,24%, по данным Национального бюро статистики республики). На фоне кризиса 10 февраля 2023 г. премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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