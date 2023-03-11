Нацполиция Молдавии предупредила о возможности беспорядков на митинге 12 марта
На акции протеста молдавского движения «За народ» 12 марта планируется проведение акций дестабилизации и массовых беспорядков, предупредили в пресс-службе Национальной полиции страны.
«Национальная полиция располагает информацией о том, что завтра, во время протеста, планируется проведение акций дестабилизации и массовых беспорядков. В связи с этим просим организаторов и участников соблюдать требования законодательства и не допускать действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства», – говорится в распространенном сообщении.
В полиции подчеркнули, что не потерпят провокаций и проявлений агрессии в том числе по отношению к своим сотрудникам. Ведомство также попросило участников, которые будут двигаться впереди колонны, быть с открытыми лицами.
Возможность беспорядков на воскресной акции протеста допустила президент Молдавии Майя Санду, сообщает «РИА Новости». «Такие риски существуют всегда. Но до сих пор наши структуры демонстрировали, что они знают, как держать ситуацию под контролем. Уверена, что и теперь они продолжат обеспечивать общественный порядок», – сказала она журналистам.
Организатором протестной акции выступает оппозиционная партия «Шор». В пресс-службе партии 11 марта сообщили, что власти делают «делает все возможное, чтобы помешать воскресному митингу». Партия обвинила молдавские власти в том, что они запустили «самую большую волну запугивания, шантажа и преследований» по отношению к людям, которые планируют прийти на акцию протеста. В рамках запланированного митинга протестующие будут требовать от правительства полностью оплатило коммунальные счета за зимние месяцы.
Протесты, организованные партией «Шор», проводятся в Молдавии с сентября 2022 г., и участники акций указывают на выросшие цены на продовольствие (на 31,8%), газ (в 1,8 раза), уголь (в 2,1 раза), электричество (в 2,7 раза), а также на рекордную за 20 лет общую инфляцию (по итогам 2022 г. она достигла 30,24%, по данным Национального бюро статистики республики). На фоне кризиса 10 февраля 2023 г. премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку.