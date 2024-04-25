Песков назвал избирательным подход зарубежных стран к соблюдению санкций
В случаях, когда зарубежные компании с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от российской продукции, они действуют избирательно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о разрешении Канады использовать Airbus российский титан в производстве.
«Именно мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции. В таких случаях западники действуют гибко, не обращая внимания на условности», – сказал он.
Ранее Канада предоставила заводам Airbus разрешение на использование российского титана вопреки санкциям. Запрет поставил бы под удар производство в стране.
В 2022 г. после начала спецоперации России на Украине европейский авиастроительный концерн Airbus заявлял, что намерен избавиться от зависимости от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Компания также отмечала, что расширила закупки в США и Японии, при этом сертификация новых поставщиков из-за строгих аэрокосмических стандартов может занять годы.
Россия является крупнейшим производителем титана, использующегося преимущественно в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов.