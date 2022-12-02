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Бизнес

Airbus намерен отказаться от российского титана через несколько месяцев

Ведомости

Европейский авиастроительный концерн Airbus рассчитывает «избавиться от зависимости» от поставок титана из России в течение нескольких месяцев, сообщило агентство Reuters.

«Мы находимся в процессе отделения от России, когда речь заходит о титане. Это будет вопрос месяцев, а не лет», – приводит агентство слова CEO Airbus Defence & Space Михаэля Шолльхорна.

По его словам, компания по-прежнему закупает определенное количество российского титана, однако, как отмечает Reuters, компания расширила закупки в США и Японии. При этом сертификация новых поставщиков из-за строгих аэрокосмических стандартов может занять годы.

Россия является крупнейшим производителем титана, использующегося преимущественно в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов. В апреле Airbus заявила, что потенциальные санкции в отношении поставок этого металла нанесут ущерб аэрокосмической отрасли, однако не навредят российской экономике.

Американская авиастроительная корпорация Boeing в свою очередь объявила о приостановке закупок титана в России еще 7 марта. В компании тогда заявили, что накопили значительные запасы этого металла. Единственный производитель титана в России «ВСМПО-Ависма» тогда сообщил, что переориентирует сбытовую политику с рынка США на другие рынки и направления. 

Как тогда писали «Ведомости», заказчиками «ВСМПО-Ависмы» помимо Boeing и Airbus являются также бразильская Embraer, британская Rolls-Royce, французская Safran, американские Collins Aerospace Systems, Uniti Titanium, Zimmer, Orchid Orthopedic Solution, израильская Blades Technology. В 2020 г. «ВСМПО–Ависма» экспортировала 66% объема выпущенной продукции, следует из годового отчета компании. Основной объем зарубежных поставок, в общей сложности более 80%, пришелся на США и страны ЕС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных