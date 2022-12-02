Airbus намерен отказаться от российского титана через несколько месяцев

Американская авиастроительная корпорация Boeing в свою очередь объявила о приостановке закупок титана в России еще 7 марта. В компании тогда заявили, что накопили значительные запасы этого металла. Единственный производитель титана в России «ВСМПО-Ависма» тогда сообщил, что переориентирует сбытовую политику с рынка США на другие рынки и направления.