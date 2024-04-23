Канада разрешила Airbus использовать российский титан на производстве
Канада предоставила Airbus разрешение на использование российского титана при производстве вопреки санкциям. Об этом пишет Reuters.
Заводы Airbus находятся в том числе в Канаде. Запрет на использование российского титана поставил бы под удар производство в стране.
В 2022 г. после начала спецоперации России на Украине европейский авиастроительный концерн Airbus заявлял, что намерен «избавиться от зависимости» от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Компания также отмечала, что расширила закупки в США и Японии, при этом сертификация новых поставщиков из-за строгих аэрокосмических стандартов может занять годы.
Россия является крупнейшим производителем титана, использующегося преимущественно в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов.