Захарова: Россия готова способствовать проведению выборов президента Молдавии

24 декабря 2023 г. президент Молдавии Майя Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.