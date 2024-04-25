Захарова: Россия готова способствовать проведению выборов президента Молдавии
Москва намерена содействовать Молдавии в проведении октябрьских выборов президента на территории России, если поступит соответствующий запрос. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Подтверждаем намерение всячески содействовать по запросу молдавской стороны им в проведении выборов на территории нашей страны. Но возникает вопрос, насколько в этом заинтересован официальный Кишинев», – сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что Россия не намерена чинить препятствий молдавской стороне и не считает нужным зеркально реагировать на недружественные, недемократические решения Кишинева разрешить голосование на выборах президента РФ 17 марта только на территории посольства.
«Мы не будем ограничивать и готовы содействовать реализации избирательных прав проживающих в нашей стране граждан Молдавии. <...> Мы официально за несколько месяцев, публично, чтобы не было провокаций или вбросов, попыток эту информацию исказить, подтверждаем намерение всячески содействовать по запросу молдавской стороны им в проведении их выборов на территории нашей страны», – добавила она.
24 декабря 2023 г. президент Молдавии Майя Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.
16 апреля Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз, предположительно, 20 октября.
18 апреля Захарова заявила, что неотъемлемой частью проекта «европейская Молдова», за который молдаванам предлагается проголосовать на референдуме о вступлении в Евросоюз, является русофобия.