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Захарова: Россия готова способствовать проведению выборов президента Молдавии

Ведомости

Москва намерена содействовать Молдавии в проведении октябрьских выборов президента на территории России, если поступит соответствующий запрос. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Подтверждаем намерение всячески содействовать по запросу молдавской стороны им в проведении выборов на территории нашей страны. Но возникает вопрос, насколько в этом заинтересован официальный Кишинев», – сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия не намерена чинить препятствий молдавской стороне и не считает нужным зеркально реагировать на недружественные, недемократические решения Кишинева разрешить голосование на выборах президента РФ 17 марта только на территории посольства.

«Мы не будем ограничивать и готовы содействовать реализации избирательных прав проживающих в нашей стране граждан Молдавии. <...> Мы официально за несколько месяцев, публично, чтобы не было провокаций или вбросов, попыток эту информацию исказить, подтверждаем намерение всячески содействовать по запросу молдавской стороны им в проведении их выборов на территории нашей страны», – добавила она.

24 декабря 2023 г. президент Молдавии Майя Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.

16 апреля Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз, предположительно, 20 октября.

18 апреля Захарова заявила, что неотъемлемой частью проекта «европейская Молдова», за который молдаванам предлагается проголосовать на референдуме о вступлении в Евросоюз, является русофобия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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